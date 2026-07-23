La decoración que cuenta tu historia

Fotos, recuerdos de viajes y objetos heredados pueden convertir un hogar en un espacio único, personal y lleno de recuerdos e historias.

La decoración más personal combina piezas de distintas épocas y procedencias para crear ambientes que reflejan los gustos, las experiencias y los recuerdos de quienes los habitan.

La decoración deja de seguir las tendencias cuando los objetos tienen una historia detrás. Fotografías familiares, recuerdos de viajes, piezas heredadas y obras de arte pueden convivir para crear ambientes con identidad. El nuevo diseño de interiores propone dejar de copiar casas de catálogo y elegir un estilo de hogar que realmente represente quiénes somos.

No todo tiene que combinar a la perfección: mezclar estilos, materiales y épocas puede ser la clave para conseguir un hogar más espontánea y con identidad propia. Lori Weitzner Design Los objetos que hacen que un hogar sea único Una casa puede estar perfectamente decorada y, sin embargo, sentirse impersonal. Frente a esa sensación, una de las tendencias que gana fuerza en el diseño de interiores propone recuperar el valor emocional de los objetos cotidianos.

Una fotografía familiar, una pieza encontrada durante un viaje o un mueble heredado pueden tener más significado que un accesorio comprado especialmente para completar una habitación. La clave está en elegir objetos que despierten recuerdos y tengan algo para contar.

Mezclar épocas también funciona El diseño contemporáneo apuesta cada vez más por combinar piezas nuevas y antiguas. Un sillón moderno puede convivir con una mesa heredada, mientras una obra de arte comparte espacio con dibujos infantiles o recuerdos de vacaciones.

Las piezas heredadas aportan una dimensión emocional a los ambientes y permiten mantener vivas las historias familiares a través de las generaciones. Lori Weitzner Design Esta mezcla evita que los ambientes parezcan armados de manera artificial. En Mendoza, por ejemplo, un hogar puede incorporar objetos vinculados a la cordillera, la vitivinicultura, la tradición familiar o los viajes por la provincia.