La decoración que cuenta tu historia
Fotos, recuerdos de viajes y objetos heredados pueden convertir un hogar en un espacio único, personal y lleno de recuerdos e historias.
La decoración deja de seguir las tendencias cuando los objetos tienen una historia detrás. Fotografías familiares, recuerdos de viajes, piezas heredadas y obras de arte pueden convivir para crear ambientes con identidad. El nuevo diseño de interiores propone dejar de copiar casas de catálogo y elegir un estilo de hogar que realmente represente quiénes somos.
Los objetos que hacen que un hogar sea único
Una casa puede estar perfectamente decorada y, sin embargo, sentirse impersonal. Frente a esa sensación, una de las tendencias que gana fuerza en el diseño de interiores propone recuperar el valor emocional de los objetos cotidianos.
Una fotografía familiar, una pieza encontrada durante un viaje o un mueble heredado pueden tener más significado que un accesorio comprado especialmente para completar una habitación. La clave está en elegir objetos que despierten recuerdos y tengan algo para contar.
Mezclar épocas también funciona
El diseño contemporáneo apuesta cada vez más por combinar piezas nuevas y antiguas. Un sillón moderno puede convivir con una mesa heredada, mientras una obra de arte comparte espacio con dibujos infantiles o recuerdos de vacaciones.
Esta mezcla evita que los ambientes parezcan armados de manera artificial. En Mendoza, por ejemplo, un hogar puede incorporar objetos vinculados a la cordillera, la vitivinicultura, la tradición familiar o los viajes por la provincia.
El verdadero lujo es tener identidad
La tendencia también cuestiona la idea de que una casa sofisticada debe estar llena de objetos costosos. El verdadero valor está en aquello que tiene un significado personal.
El resultado es una decoración más cálida y auténtica, donde cada pieza ocupa un lugar por una razón. El hogar deja de parecer una fotografía de revista y comienza a contar la quienes viven en ella.
FUENTE: https://www.homesandgardens.com/by-design/lori-weitzner-mementos-collection