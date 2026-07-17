El amarillo cálido conquista la decoración

Los amarillos suaves reemplazan a los verdes claros y se convierten en una de las principales tendencias del diseño de interiores para este 2026.

En los pasillos de esta casa se combinan ocre (color terroso que está entre el amarillo y el marrón) y un sutil toque mostaza.

El amarillo vuelve con fuerza, pero en una versión mucho más elegante que la de décadas pasadas. Tonos manteca, ocre suave y crema dorado lideran las tendencias de decoración 2026 porque aportan luz, calidez y una sensación de bienestar sin saturar los ambientes. La clave está en usarlos con equilibrio.

Este comedor de estilo rústico se viste de un cálido ocre que aporta calidez y una sensación de hogar. Hana Snow / Emma Milne El color que reemplaza al verde claro Durante los últimos años, los verdes salvia, pistacho y menta dominaron paredes, cocinas y muebles. Sin embargo, diseñadores internacionales aseguran que esa paleta empieza a perder protagonismo frente a una nueva generación de amarillos cálidos, inspirados en la luz natural, la piedra y los paisajes mediterráneos.

Lejos de los amarillos intensos de otras épocas, la tendencia apuesta por variantes suaves como el manteca, el crema dorado o el ocre claro. Estas tonalidades iluminan los espacios sin resultar estridentes y combinan con materiales naturales como madera, lino, mármol, cerámica y fibras vegetales.

Cómo incorporarlo sin recargar el ambiente Los especialistas recomiendan introducir el amarillo de manera gradual. Puede aparecer en una pared de acento, una biblioteca, una cocina, almohadones, cortinas, alfombras o piezas de arte. También funciona muy bien en ambientes con poca luz natural porque aporta una sensación visual de mayor luminosidad.

La ventana amarilla y los paneles de madera le aportan un toque cálido y alegre a este baño infantil. Tom Mannion Para lograr un resultado sofisticado conviene combinarlo con blancos cálidos, beige, terracota, marrones, oliva profundo o detalles en bronce y latón. El objetivo no es convertir el amarillo en protagonista absoluto, sino utilizarlo como un color capaz de generar profundidad y calidez.