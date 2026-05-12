Los dos colores que forman otro que ya domina el diseño argentino

El “peige”, mezcla de rosa y beige, es tendencia global 2026. En Mendoza ya se aplica con neutros cálidos y colores tierra.

La diseñadora de interiores Jessica Summer creó un color de pintura personalizado para este sereno dormitorio, optando por un tono entre rosa y beige que adorna delicadamente las paredes de la habitación.

Aunque el término “peige” llega desde el exterior, su esencia ya está instalada en Argentina. Diseñadores locales trabajan con neutros cálidos, beiges rosados y colores naturales que responden al paisaje y a la luz mendocina. Una tendencia que no se copia: se adapta y se vuelve identidad en el interiorismo contemporáneo.

PEIGEB Cocina luminosa y espaciosa en el que el beige rosado se fusiona con la luz natural del día, cambiando de color según la hora del día. Foto: Sarah Barlow con diseño de Grace Mitchell

El “peige” ya existe, pero con otro nombre El color “peige” —una fusión entre rosa y beige— no se nombra así en Argentina, pero su concepto está plenamente vigente. Aquí se traduce en neutros cálidos, beiges tostados y colores tierra suaves que reemplazan al blanco frío y al gris plano. Más que una moda, es una evolución hacia espacios más habitables y emocionales.

Mendoza potencia esta tendencia natural El contexto mendocino —paisaje árido, luz intensa y fuerte vínculo con lo natural— favorece estos colores. Por eso predominan variantes como beige rosado, arena, topo o greige cálido. Todos generan calma visual y acompañan materiales nobles como madera, piedra y textiles orgánicos, logrando interiores coherentes con el entorno.

peigeC En esta foto, un rosa neutro en un comedor o sala de estar, equilibrando el ambiente con una sensación sobria y minimalista. Foto: Alice Gaskell para Alice Grace Design Ltd.