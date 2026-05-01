La margarita de colores que transforma cualquier balcón y casi no exige cuidados

Hay plantas que cambian por completo la cara de un balcón sin exigir demasiada experiencia. La margarita del Cabo entra en ese grupo. Sus flores parecen margaritas clásicas, pero con una paleta mucho más amplia: blanco, lila, rosa, violeta, naranja, amarillo y combinaciones bicolores que llaman la atención desde lejos.

También puede tener centros azulados, morados o plateados, un detalle que la vuelve más vistosa que otras especies habituales de jardín. Su nombre botánico es Osteospermum y también se la conoce como margarita africana o margarita del Cabo, por su origen sudafricano.

El gran atractivo de esta planta es que ofrece mucho color con cuidados simples. Puede crecer en canteros, bordes, rocallas, patios y macetas, y funciona muy bien como recurso decorativo para terrazas chicas. En condiciones adecuadas, forma matas compactas o algo extendidas, con flores de tipo margarita y hojas verdes que acompañan la floración durante varios meses. Bunnings la describe como una planta de bajo esfuerzo y alto impacto visual, aunque aclara que no tolera suelos pesados, encharcados o demasiado húmedos.

La confusión con la dimorfoteca es frecuente. En muchos viveros, ambos nombres se usan casi como equivalentes, pero no siempre refieren exactamente a la misma planta. Para una nota práctica de jardinería, lo importante es identificarla como Osteospermum , una margarita ornamental de clima templado a cálido, muy buscada por su floración abundante y por su capacidad de adaptarse al cultivo en recipientes.

Cómo cuidarla en maceta

La margarita del Cabo necesita luz. Mucha luz. Lo ideal es ubicarla en un lugar con sol directo durante varias horas al día, porque en sombra tiende a crecer débil y con menos flores. Gardeners’ World recomienda cultivarla en un sitio protegido, con suelo bien drenado y pleno sol, especialmente si se busca una floración prolongada. En maceta, esa regla se vuelve todavía más importante: el recipiente debe tener agujeros de drenaje y un sustrato liviano, que no retenga agua de más.

El riego debe ser moderado. Cuando está recién plantada, conviene mantener cierta regularidad hasta que se afirme. Después, puede tolerar períodos secos, aunque en verano o en balcones muy expuestos necesitará agua con mayor frecuencia. La señal más clara aparece en las hojas y flores: si se ven caídas, probablemente le falte hidratación. Aun así, el exceso es más peligroso que la falta ocasional, porque las raíces son sensibles a la pudrición cuando el sustrato queda empapado.

Floración, poda y problemas comunes

Para que florezca mejor, conviene retirar las flores marchitas. Ese gesto simple ayuda a que la planta no gaste energía en partes secas y estimula nuevas flores. También puede hacerse una poda ligera al final de una etapa de floración o a comienzos de la primavera para mantener la forma y evitar tallos demasiado largos. Durante la temporada activa, un fertilizante para plantas con flor puede mejorar el rendimiento, aunque no hace falta excederse: demasiado abono, sobre todo si tiene mucho nitrógeno, puede favorecer hojas antes que flores.

Si la planta no florece, casi siempre la explicación está en alguno de estos factores: poca luz, maceta chica, exceso de riego, falta de nutrientes o flores secas acumuladas. También puede frenar la floración durante períodos de calor extremo y retomarla cuando bajan las temperaturas. En zonas con inviernos fuertes, las plantas en maceta necesitan más protección que las cultivadas en suelo, porque el frío llega con más facilidad a las raíces. Además, aunque no suele ser una especie problemática, puede verse afectada por caracoles o por hongos en ambientes muy húmedos.

Por eso, la margarita del Cabo es una gran opción para quienes quieren sumar color sin complicarse. No exige conocimientos avanzados, se adapta a espacios chicos y puede atraer polinizadores al jardín. Con sol, drenaje y riego medido, esta flor convierte cualquier balcón o terraza en un rincón mucho más vivo.