El outlet escondido cerca de CABA donde venden zapatillas Nike y Adidas desde $30.000

En tiempos en los que comprar zapatillas puede convertirse en una decisión de presupuesto, los outlets vuelven a ganar protagonismo entre quienes buscan marcas conocidas sin pagar los valores más altos del mercado. En ese contexto, una sucursal de Stock Center ubicada en el norte del conurbano bonaerense reabrió con formato outlet y empezó a llamar la atención por sus precios de liquidación.

El local funciona en Esteban Echeverría 3850, en el partido de Vicente López, dirección que figura en el listado oficial de sucursales de la cadena bajo el nombre Stock Center Panamericana.

El punto de venta está en Munro, a pocos minutos de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de una zona con fuerte presencia de comercios, depósitos y locales vinculados al rubro textil y deportivo.

La propuesta apunta a quienes prefieren salir del circuito tradicional de shoppings y recorrer góndolas, racks y canastos con productos de temporadas anteriores, modelos discontinuos o excedentes de stock. Esa lógica permite encontrar precios más bajos, aunque también obliga a mirar con paciencia: no siempre están todos los talles ni todos los colores disponibles.

Zapatillas Nike y Adidas desde $30.000

Según relevamientos recientes, el sector de calzado es uno de los principales atractivos del outlet. Las zapatillas de marcas más accesibles, como Lotto, aparecen desde los $20.000, mientras que los modelos de Nike y Adidas parten desde los $30.000 y pueden ubicarse en torno a los $40.000 o más, según el diseño, la línea y la disponibilidad. También se registraron botines de fútbol desde $30.000, con opciones para distintas superficies de juego. Como ocurre en este tipo de locales, el precio final depende del stock presente al momento de la compra.

La oferta no se limita al calzado. En indumentaria deportiva y casual, los precios comienzan desde los $10.000, con remeras, pantalones y otras prendas distribuidas en canastos de liquidación. La disposición responde al formato clásico de outlet: mucha mercadería agrupada, rotación constante y oportunidades que pueden aparecer o desaparecer en cuestión de días. Para quienes buscan una compra puntual, puede ser una alternativa conveniente; para quienes van detrás de un modelo exacto, la disponibilidad puede ser más incierta.

Promociones y qué tener en cuenta

Además de los precios base, el local aplica promociones sobre productos seleccionados. Entre las modalidades informadas aparecen descuentos de hasta el 50% y esquemas tipo 2x1 en determinados artículos. También se aceptan medios de pago habituales, como tarjetas de débito, crédito y alternativas electrónicas. Sin embargo, antes de comprar, conviene revisar las condiciones de cambio, la disponibilidad de talles y la vigencia de cada promoción, porque los outlets suelen trabajar con partidas limitadas y sin reposición permanente.

La reapertura de Stock Center en formato outlet en Munro se suma a una tendencia cada vez más visible en el consumo: buscar precios más bajos en marcas deportivas reconocidas, aun cuando eso implique resignar variedad o novedades de temporada. Con zapatillas desde $20.000, modelos Nike y Adidas desde $30.000, ropa desde $10.000 y promociones adicionales, el local se posiciona como una opción cercana para quienes viven en CABA o en el Gran Buenos Aires y quieren comprar indumentaria deportiva con descuentos.