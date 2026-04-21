Zapatillas desde $40.000: el outlet "escondido" para comprar New Balance

En los últimos años los outlets se han convertido en los nuevos lugares elegidos para los amantes de las zapatillas. Lejos de los shoppings tradicionales, un local ubicado en Buenos Aires, en la calle Vélez Sarsfield 3180 está dando que hablar por los descuentos.

En este outlet se pueden encontrar modelos de zapatillas New Balance y otras marcas con descuentos que llegan al 60%. Los precios de calzado deportivo arrancan desde $40 mil.

El local está organizado en dos sectores bien diferenciados para facilitar la búsqueda según el presupuesto:

Salón principal: en esa parte hay modelos del catálogo vigente, como la línea 2002R, a un precio de $79.000. En este sector, los descuentos se aplican sobre los precios de lista y hay una mayor variedad de talles en modelos urbanos y deportivos.

Sector anexo (Nivel Inferior): En esta área se liquidan remanentes de temporadas anteriores y unidades con stock limitado. Los precios aquí arrancan en los $40.000 y llegan hasta los $45.000.

Si bien la estrella del outlet es New Balance, el outlet funciona como un multiespacio de oportunidades. En las estanterías también conviven calzado de la marca Pony y el local además integra excedentes de stock de la cadena internacional H&M, sumando ropa casual a la oferta deportiva tradicional.

Uno de los puntos más fuertes de este outlet es que los descuentos acumulados no impiden el pago financiado. En productos seleccionados del salón principal, se ofrecen hasta 6 cuotas sin interés.

El outlet abre sus puertas de jueves a domingos. El sector inferior suele recibir reposición los jueves, por lo que es el mejor día para encontrar los precios más bajos.