Si tenés un limonero en casa, esta técnica con pintura puede salvarlo de las plagas

Proteger tu limonero de plagas y el sol es posible con una técnica de jardinería ancestral que usa pintura blanca para crear una barrera protectora eficaz.

Hay técnicas de jardinería que existen hace décadas y que siguen siendo igual de efectivas. Pintar el tronco del limonero es una de ellas. Simple, económica y al alcance de cualquiera, esta práctica, que se ha extendido a lo largo de los años, actúa como una barrera protectora que cuida al árbol desde adentro hacia afuera durante todo el año.

Para qué sirve pintar el tronco El tronco es la parte más expuesta y vulnerable del limonero. Sin protección, queda a merced del sol, las heladas, los cambios bruscos de temperatura y los insectos que buscan refugio o alimento en la corteza.

La pintura actúa en varios frentes al mismo tiempo. Por un lado, refleja los rayos del sol y evita las quemaduras en la corteza, un problema frecuente en los meses de mayor radiación. Por otro, previene el agrietamiento que provoca el contraste entre el calor del día y el frío de la noche, especialmente en invierno. Las grietas en la corteza no son solo estéticas: son puertas de entrada para hongos, bacterias e insectos.

Además, la capa de pintura repele insectos y dificulta que las plagas más comunes del limonero, como la cochinilla o los pulgones, suban por el tronco y colonicen las ramas y hojas.