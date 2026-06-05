Netflix: la miniserie de 3 episodios basada en una historia real que todos están viendo

La nueva miniserie de Netflix de solo tres capítulos narra la peligrosa e impactante estrategia de una mujer para incriminar a su propia pareja.

Entre las miles de propuestas que ofrece Netflix, una miniserie documental de apenas tres episodios se perfila como la opción ideal para ver de un tirón. ¿Debería casarme con un asesino? llegó a la plataforma para conquistar a los fanáticos del suspenso con un relato tan real como escalofriante.

¿De qué trata la miniserie documental? La trama sigue de cerca el impactante testimonio de Caroline Muirhead, una mujer que tomó una decisión extrema tras quedar atrapada en una pesadilla: descubrir que su futuro esposo era un asesino.

Lejos de huir aterrorizada, asimiló el golpe en silencio y trazó una estrategia tan peligrosa como brillante: optó por mantener su compromiso y seguir a su lado. Su verdadero objetivo era sostener una fachada de fidelidad absoluta para registrar cada palabra y conseguir, desde adentro, las pruebas necesarias que terminaran por incriminarlo ante la justicia.

Los episodios están contados en primera persona por la propia protagonista y muestran material de archivo inédito junto a reconstrucciones detalladas. Esta combinación de tensión psicológica y realidad hace de esta producción una verdadera joya digna de maratonear en un solo fin de semana.