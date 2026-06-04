Netflix anuncia la secuela del éxito que rompió récords con 139 millones de vistas

Netflix confirmó la segunda parte de "Máquina de guerra", el brutal thriller de acción y supervivencia que arrasó con 139 millones de reproducciones.

El universo de ciencia ficción creado por Patrick Hughes se expandirá con una nueva película en Netflix. Foto: Archivo

Netflix sacudió a la industria al confirmar la secuela de "Máquina de guerra". Tras romper récords con la impresionante cifra de 139 millones de reproducciones y cosechar excelentes críticas, la imponente superproducción original regresará a la pantalla para expandir su universo de pura adrenalina y acción.

La noticia causó furor entre los amantes del cine bélico y la ciencia ficción. La entrega inicial se convirtió en un fenómeno absoluto de la plataforma gracias a una premisa letal: un simple ejercicio de entrenamiento de un grupo de Rangers que se transforma en una asfixiante lucha por la supervivencia frente a un robot extraterrestre.

El futuro de la franquicia y el enigma del elenco Aunque ya se dió a conocer esta noticia, su desarrollo se encuentra en las primeras etapas y todavía quedan muchísimos detalles por confirmar, incluida la fecha de estreno. Una de las principales incógnitas gira en torno al reparto, ya que de momento no se ha ratificado el regreso de la estrella principal, Alan Ritchson, lo que abre la puerta a posibles cambios en esta continuación.

netflix-pelicula-maquina-de-guerra3 Ciencia ficción y acción pura: la exitosa fórmula de Netflix que se prepara para una nueva entrega. Foto: Archivo

Apuesta segura para el algoritmo La decisión de Netflix responde al éxito de audiencias que cosechó el film, consolidándose como una de las producciones originales más vistas dentro del catálogo. Con un piso garantizado de 139 millones de visualizaciones y el visto bueno de la crítica especializada, expandir esta franquicia le permite a la plataforma asegurarse un éxito automático dentro de las tendencias globales del streaming.