Nueva serie desbloqueada en Netflix: 8 episodios de puro suspenso
La serie coreana de Netflix de tan solo 8 episodios que enamora a todos. Una historia increíble para ver estos días.
Tienes que ver este drama coreano en Netflix porque combina terror y fantasía de forma magistral en solo 8 capítulos. Esta serie logra engancharte desde el primer minuto con una intriga sobrenatural inolvidable.
La historia de espíritus que domina en Netflix
La serie surcoreana titulada "El palacio del este" llegó a Netflix el 17 de julio. Su propuesta de fantasía oscura atrapa a la audiencia con un misterio repleto de tensión.
La trama sigue a un cazador de fantasmas capaz de convertirse en espíritu para luchar. El protagonista debe formar equipo con una joven dama de la corte.
Ella posee el extraño don de escuchar a las almas de los muertos. Ambos personajes unen sus fuerzas para descubrir la verdad detrás de una trágica maldición.