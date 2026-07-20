LEGO lanza su versión de El Beso y enloquece a los amantes del arte

Este es el nuevo set de colección que vas a querer en tu sala. La sorpresa de LEGO con una pintura clásica.

LEGO transformó una obra maestra del arte clásico. La famosa pintura "El Beso" de Gustav Klimt ahora tiene su propia versión de bloques coleccionables.

El arte clásico se une a los bloques Esta propuesta busca trasladar el brillo dorado y el estilo del artista austriaco a una experiencia física. Cada sección respeta los detalles del cuadro original que fascina al mundo.

El set cuenta con un total de 4000 piezas diseñadas para los fanáticos más exigentes. Su complejidad promete horas de entretenimiento y un resultado digno de exhibir en cualquier espacio.

La empresa confirmó que el lanzamiento oficial será el próximo 4 de agosto. Desde el anuncio, los seguidores de la marca y los críticos de arte muestran un gran interés.