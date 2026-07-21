Netflix: la película de suspenso sobre un secuestro real

Pocas personas conocen cómo terminó este secuestro histórico de 1980. Una película de Netflix sin desperdicio.

El suspenso real supera a la ficción. Esta película de Netflix recrea las horas más intensas de una toma de rehenes en pleno centro de Londres en el año 1980.

Netflix y un asalto histórico llevado al cine Un grupo armado toma la embajada de Irán en abril de 1980. Veintiséis personas quedan atrapadas dentro del edificio mientras el mundo observa. Negociadores de la policía y periodistas intentan resolver el problema sin violencia.