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Netflix: la película de acción del actor de House of the Dragon que debes ver

La trama de esta película de Netflix avanza a un ritmo veloz y muestra escenarios oscuros de Nueva York.

Julián Martínez

Una comedia negra.

Una comedia negra.

Un favor inocente desata el caos absoluto. La película Caught Stealing de Netflix expone los peligros ocultos de la gran ciudad de Nueva York a través de una historia cargada de suspenso.

Netflix: el peligro oculto detrás de un favor vecinal

Matt Smith, reconocido por su papel en la precuela de Game of Thrones, interpreta a un vecino con hábitos muy extraños. Su personaje desencadena una serie de eventos desafortunados cuando le pide al protagonista cuidar a su mascota.

El favor parece simple, pero esconde un secreto relacionado con el dinero sucio y el crimen organizado. Pronto, varias bandas peligrosas comienzan a perseguir al encargado del animal sin que este entienda las razones.

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