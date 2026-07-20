Netflix: la película de acción del actor de House of the Dragon que debes ver

La trama de esta película de Netflix avanza a un ritmo veloz y muestra escenarios oscuros de Nueva York.

Un favor inocente desata el caos absoluto. La película Caught Stealing de Netflix expone los peligros ocultos de la gran ciudad de Nueva York a través de una historia cargada de suspenso.

Netflix: el peligro oculto detrás de un favor vecinal Matt Smith, reconocido por su papel en la precuela de Game of Thrones, interpreta a un vecino con hábitos muy extraños. Su personaje desencadena una serie de eventos desafortunados cuando le pide al protagonista cuidar a su mascota.