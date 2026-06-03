Cómo sacar el sarro del cabezal de la ducha en pocos minutos
Con un ingrediente que suele estar en cualquier cocina, es posible eliminar el sarro de la grifería de la ducha y recuperar su brillo en pocos minutos.
La grifería de la ducha es uno de los elementos del baño que más rápido acumula sarro. Compuesto por minerales como el calcio y el magnesio, este residuo se adhiere a las instalaciones y, con los días, reduce el paso del agua afectando directamente el caudal y la presión de salida.
Para la limpieza de este sarro vamos a necesitar un ingrediente que tenemos en casa y es conocido: el vinagre blanco. Un gran aliado para disolver los depósitos de calcio y otros minerales.
Cómo aplicar el vinagre y por qué funciona
El vinagre se aplica de forma fácil, aunque vamos a necesitar otros elementos para complementar, como papel de cocina, una bolsa de plástico y un cepillo de dientes viejo. Cuando tenemos todo, el procedimiento es muy simple: se debe humedecer el papel con vinagre blanco y envolver la zona afectada. Si se trata del cabezal de la ducha, también se puede llenar una bolsa con vinagre y sujetarla alrededor de la pieza.
Hecho esto, dejamos reposar 30 minutos y retiramos el papel o la bolsa para frotar con el cepillo y eliminar los restos adheridos. Finalmente, enjuagamos y secamos.
El ácido acético presente en el vinagre ayuda a descomponer los minerales acumulados sin dañar la mayoría de las superficies metálicas. Además de remover el sarro, también contribuye a recuperar el brillo de la grifería y a eliminar algunos malos olores.
Cómo evitar que el sarro vuelva a aparecer
Una buena práctica es secar la grifería después de cada uso para evitar que queden gotas de agua acumuladas. También se recomienda realizar una limpieza rápida con vinagre una vez por semana para impedir que los depósitos minerales se adhieran nuevamente.