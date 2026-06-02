Cómo evitar que tu gato orine siempre en el mismo lugar de la casa

Cuando un gato comienza a orinar siempre en el mismo lugar de la casa, la situación puede resultar frustrante para sus dueños. Sin embargo, este comportamiento suele tener una explicación concreta y, en muchos casos, puede corregirse con algunos cambios en el entorno y en los hábitos del animal.

Una de las razones más comunes es que el gato sigue percibiendo el olor de la orina en ese sector. Aunque la mancha ya no sea visible, su olfato puede detectar rastros que lo llevan a regresar una y otra vez al mismo sitio.

También puede ocurrir por estrés, cambios en el hogar, problemas con la caja de arena o incluso cuestiones de salud. Si el comportamiento aparece de forma repentina, siempre es recomendable consultar con un veterinario para descartar enfermedades urinarias.

Los especialistas recomiendan eliminar por completo el olor de la orina para evitar que el gato regrese al mismo sitio. Foto: Pexels

Lo primero es limpiar profundamente la zona afectada utilizando productos que eliminen los olores por completo. De lo contrario, el gato seguirá identificando ese lugar como un sitio adecuado para hacer sus necesidades.

Además, es importante mantener la caja de arena limpia y ubicada en un espacio tranquilo. Muchos gatos rechazan las bandejas sucias o aquellas que están en lugares con mucho movimiento dentro de la casa.

Otra estrategia útil es transformar ese rincón en una zona atractiva para el gato colocando allí su cama, juguetes o recipientes de comida. Los felinos suelen evitar orinar en los espacios que asocian con el descanso o la alimentación, por lo que este cambio puede ayudar a modificar el hábito con el tiempo.

Qué usar para limpiarlo

Para eliminar el olor por completo, los especialistas recomiendan utilizar limpiadores enzimáticos o una mezcla de agua y vinagre blanco. En cambio, los productos con amoníaco deben evitarse, ya que pueden atraer nuevamente al gato hacia ese lugar.