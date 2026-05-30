Tu gato las ama: tres comidas humanas que puede comer de forma segura
Tu gato puede disfrutar de comidas humanas seguras como pollo, pescado y calabaza cocidos, pero siempre con moderación.
Los felinos suelen mostrar interés por la comida de sus dueños, pero no todos los alimentos de consumo humano son seguros para ellos. Afortunadamente, existen algunas comidas que pueden ofrecerse de forma ocasional a tu gato y que suelen ser de sus favoritas.
Pollo cocido
El pollo es uno de los alimentos que más disfrutan los gatos. Al ser una fuente de proteína animal, resulta muy atractivo para ellos y puede ofrecerse cocido, sin sal, condimentos ni salsas. Además, es importante retirar los huesos antes de dárselo para evitar accidentes.
Pescado
El pescado cocido, como la merluza o el atún, también suele despertar el interés de los felinos gracias a su intenso aroma. Puede ofrecerse como un premio ocasional, aunque los especialistas recomiendan que no reemplace a su alimentación habitual ni se convierta en la base de su dieta.
Calabaza cocida
Aunque muchos dueños lo desconocen, la calabaza cocida es otro alimento seguro para los gatos. Aporta fibra y puede ayudar a mejorar el tránsito intestinal. Debe servirse sola, sin azúcar, manteca ni otros ingredientes agregados.
Qué alimentos deben evitarse
No todo lo que comen las personas es apto para los gatos. El chocolate, la cebolla, el ajo, las uvas, las pasas y las bebidas con cafeína pueden resultar peligrosos para su salud. Por eso, antes de compartir cualquier alimento con una mascota, siempre es recomendable verificar que sea seguro para su organismo.