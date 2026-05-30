Tu gato las ama: tres comidas humanas que puede comer de forma segura

Tu gato puede disfrutar de comidas humanas seguras como pollo, pescado y calabaza cocidos, pero siempre con moderación.

Los felinos suelen mostrar interés por la comida de sus dueños, pero no todos los alimentos de consumo humano son seguros para ellos. Afortunadamente, existen algunas comidas que pueden ofrecerse de forma ocasional a tu gato y que suelen ser de sus favoritas.

Pollo cocido El pollo es uno de los alimentos que más disfrutan los gatos. Al ser una fuente de proteína animal, resulta muy atractivo para ellos y puede ofrecerse cocido, sin sal, condimentos ni salsas. Además, es importante retirar los huesos antes de dárselo para evitar accidentes.

Pescado El pescado cocido, como la merluza o el atún, también suele despertar el interés de los felinos gracias a su intenso aroma. Puede ofrecerse como un premio ocasional, aunque los especialistas recomiendan que no reemplace a su alimentación habitual ni se convierta en la base de su dieta.

Calabaza cocida Aunque muchos dueños lo desconocen, la calabaza cocida es otro alimento seguro para los gatos. Aporta fibra y puede ayudar a mejorar el tránsito intestinal. Debe servirse sola, sin azúcar, manteca ni otros ingredientes agregados.

La obsesión por la comida es un problema muy común en gatos Foto: Shutterstock Algunos alimentos de consumo humano pueden ser seguros para los gatos si se ofrecen con moderación. Foto: Shutterstock