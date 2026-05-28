Gato naranja, carey o tuxedo: qué significan realmente estos tipos de gatos

Aquellas personas que aman los gatos y tienen más de uno seguramente habrán notado que existen diferentes variedades: uno naranja, otro tricolor o incluso completamente negro. A diferencia de lo que muchos creen, no se trata de razas de gato distintas, sino justamente de variedades o patrones de pelaje. A continuación, te contamos cuáles son las más comunes.

El famoso “gato naranja” en realidad recibe el nombre de gato tabby naranja o gato atigrado naranja. Su color aparece gracias al llamado gen Orange, responsable de esos tonos anaranjados tan característicos. Un dato curioso es que cerca del 80% de estos gatos son machos debido a cómo se transmite este gen en los cromosomas sexuales.

Los gatos carey, también conocidos como tortoiseshell, tienen un pelaje que mezcla tonos negros, naranjas y, en algunos casos, blanco. Más que una raza, son un patrón genético muy particular. Debido a la combinación de cromosomas X necesaria para generar estos colores, casi todas las gatas carey son hembras.

El gato calicó suele confundirse con el carey, aunque tiene una diferencia clara: sus colores aparecen en manchas mucho más definidas. Generalmente combinan blanco, negro y naranja. Al igual que sucede con los carey, casi el 100% de los gatos calicó son hembras por cuestiones genéticas.

El gato tuxedo

Los tuxedo son los clásicos gatos negros con pecho, patas o parte del rostro blancos. Su nombre viene de la palabra inglesa para “esmoquin”, ya que parecen estar vestidos de gala. Aunque mucha gente cree que se trata de una raza específica, este patrón puede aparecer en cualquier gato doméstico mestizo.

Por qué no son razas

Especialistas explican que la mayoría de estas mascotas pertenecen al llamado gato doméstico común o europeo de pelo corto. Esto significa que no fueron criados bajo estándares específicos como ocurre con razas como el siamés o el persa. Por eso, los nombres populares que usamos normalmente hacen referencia al color o al diseño de su pelaje y no a una raza concreta.