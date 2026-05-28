Todos hablan de esta comedia policial de Netflix ideal para ver el fin de semana

La película de Netflix que atrapa con un asesinato y un grupo lleno de secretos. Fin de semana con una historia llena de sospechosos.

Una buena película cambia el fin de semana. Entre tantos estrenos que pasan rápido, hay una comedia de Netflix con una historia entretenida, corta y fácil de seguir. “Invitación a un asesinato” se volvió una de esas opciones ideales, con un crimen inesperado, personajes excéntricos y escenas que mantienen la atención.

El thriller con humor que gana visitas en Netflix La historia comienza cuando Olivia, una mujer millonaria y rodeada de secretos, invita a un grupo de conocidos a pasar unos días en su lujoso yate. Entre los invitados aparece Agatha, su hermanastra, apasionada por las novelas policiales y los misterios de asesinatos.

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