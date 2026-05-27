La serie española de Netflix con un final que da de qué hablar
La serie española de Netflix que todos miran hasta la madrugada por su final. Una historia atrapante sobre segundas oportunidades y decisiones de vida.
Hay historias que dejan pensando durante días. Eso ocurrió con Si lo hubiera sabido, una producción española de Netflix. La serie mezcla drama, romance y viajes en el tiempo con una pregunta que muchas personas se hicieron alguna vez: ¿qué harías si pudieras volver atrás y cambiar tu vida?
Emma, la protagonista, vive agotada por la rutina y desencantada con su matrimonio. Siente que tomó decisiones equivocadas y que su vida perdió emoción. De repente, un hecho inesperado le da la oportunidad de regresar diez años al pasado y empezar otra vez. Ese giro cambia todo y transforma la historia en una maratón imposible de abandonar.
Por qué esta serie te mantiene hasta el final
Uno de los puntos más comentados de la serie es la forma en que muestra las consecuencias de cada decisión. Emma intenta corregir errores, evitar sufrimientos y elegir otro camino. Sin embargo, cada cambio trae nuevos problemas y eso mantiene la tensión hasta el último capítulo.