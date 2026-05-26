Netflix: un thriller policial que muchos están viendo en una sola noche

La película de Netflix que atrapa con un crimen brutal y un secreto imposible de ocultar. Para empezar la semana.

Hay películas que enganchan desde los primeros minutos. “Impúdica” logró eso entre los amantes del suspenso y las historias policiales. Netflix presenta un thriller basado en una novela de Nora Roberts. Ahora la película volvió a ganar fuerza entre quienes buscan algo intenso para ver durante el fin de semana.

El thriller policial que se volvió una sorpresa La historia sigue a Grace Miller, una escritora famosa por sus libros sobre crímenes y perfiles criminales. Todo cambia cuando su hermana aparece asesinada en circunstancias extrañas. A partir de ese momento, la protagonista entra en una investigación llena de sospechas y mentiras.

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El personaje principal está interpretado por Alyssa Milano, quien carga con gran parte de la tensión de la película. Su papel muestra a una mujer golpeada por el dolor, pero decidida a encontrar respuestas cueste lo que cueste.