Netflix: una serie corta, pero con una de las historias más inquietantes

La serie de Netflix que tiene a todos atrapados: misterio, desapariciones y un final inquietante. Te deja pensando en su final.

Esta serie de Netflix deja una sensación incómoda: “Equinox”. La producción danesa tiene suspenso, desapariciones y escenas oscuras que mantienen la tensión desde el primer episodio. Con pocos capítulos y una historia intensa, se volvió una de esas opciones ideales para ver hasta el final.

“Equinox”, la serie corta de Netflix que mezcla misterio y tensión La historia sigue a Astrid, una mujer marcada por la desaparición de su hermana Ida y de varios compañeros de clase ocurrida años atrás. Todo sucedió durante un viaje escolar y nunca hubo respuestas claras. El caso quedó abierto en la memoria de todo un pueblo.

Embed - Trailer Netflix

Con el paso del tiempo, Astrid empieza a sufrir visiones extrañas y recuerdos que regresan de golpe. Lo que parecía un hecho olvidado vuelve a aparecer en su vida. Esa situación la lleva a iniciar una investigación por cuenta propia para entender qué ocurrió realmente aquella noche.