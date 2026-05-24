La película de Netflix basada en un libro con una historia brutal

Muchos compararon la película con otros dramas oscuros de Netflix, aunque remarcaron que esta producción tiene un tono mucho más incómodo y realista.

“Temporada de huracanes” está en Netflix y es una película muy comentada por su historia dura, oscura y cargada de tensión. La producción está basada en la famosa novela de la escritora mexicana Fernanda Melchor, publicada en 2017. Es cruda y hace un retrato social inquietante.

El libro mexicano que inspiró una de las historias más impactantes de Netflix La historia comienza cuando un grupo de adolescentes encuentra un cadáver flotando en un canal de un pequeño pueblo mexicano. La víctima es conocida como “La Bruja”, una mujer rodeada de rumores, miedo y supersticiones. A partir de ese momento, la película expone secretos, abusos, violencia y relaciones marcadas por el abandono.