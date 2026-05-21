Presenta:

Tendencias

|

Netflix

Pocos conocen esta comedia de Netflix y quienes la ven quedan fascinados

Es una comedia distinta, relajada y llena de humor. Aparece entre las mejores seres poco conocidas que esconde Netflix.

Julián Martínez

Una comedia distinta.

Una comedia distinta.

No todas las comedias de Netflix aparecen entre las más vistas. Algunas series pasan desapercibidas y terminan siendo recomendadas. Eso ocurre con Derry Girls, una producción irlandesa que ganó fanáticos en todo el mundo gracias a su humor absurdo y personajes imposibles de olvidar.

Adolescencia, caos y humor sin filtro

La historia sigue a un grupo de adolescentes en Irlanda del Norte durante los años noventa. Mientras el país atraviesa conflictos políticos y tensión social, ellas viven problemas mucho más urgentes: exámenes, peleas, fiestas, romances y situaciones ridículas dentro de la escuela.

Embed - Trailer Netflix

Lo que vuelve especial a “Derry Girls” es su humor rápido y natural. Cada capítulo está lleno de escenas incómodas, discusiones absurdas y personajes exagerados que generan risa casi todo el tiempo. Muchos usuarios aseguran que empezaron la serie sin expectativas y terminaron viendo temporadas completas en pocos días.

Archivado en

Notas Relacionadas