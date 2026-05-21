Pocos conocen esta comedia de Netflix y quienes la ven quedan fascinados

Es una comedia distinta, relajada y llena de humor. Aparece entre las mejores seres poco conocidas que esconde Netflix.

No todas las comedias de Netflix aparecen entre las más vistas. Algunas series pasan desapercibidas y terminan siendo recomendadas. Eso ocurre con Derry Girls, una producción irlandesa que ganó fanáticos en todo el mundo gracias a su humor absurdo y personajes imposibles de olvidar.

Adolescencia, caos y humor sin filtro La historia sigue a un grupo de adolescentes en Irlanda del Norte durante los años noventa. Mientras el país atraviesa conflictos políticos y tensión social, ellas viven problemas mucho más urgentes: exámenes, peleas, fiestas, romances y situaciones ridículas dentro de la escuela.

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