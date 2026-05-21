¿Amor o aventura? La película de Netflix que te atrapará este fin de semana

Netflix tiene una comedia romántica ideal para ver con compañía el fin de semana. Amor y gelato es una película que ha sido tendencia en las redes sociales.

Es una propuesta atrapante para los que quieren salir de la rutina. Bajo la dirección de Brandon Camp, la película es ideal para evadirse de la rutina durante el fin de semana con una buena dosis de romance juvenil.

“Para cumplir el último deseo de su madre, Lina pasa el verano antes de la universidad en Roma, donde descubre el amor, la aventura... y la pasión por el gelato”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

La trama gira en torno a Lina (interpretada por la joven Susanna Skaggs), una adolescente estadounidense que , antes de iniciar sus estudios universitarios, emprende un viaje a Italia. No se trata de unas vacaciones planificadas, sino del cumplimiento de la última voluntad de su madre fallecida: conocer a su progenitor.

Lo que inicialmente se perfila como una travesía incómoda y repleta de dudas fuera de su zona de confort, da un vuelco radical al pisar suelo europeo. Lina se sumerge en un universo deslumbrante donde los secretos del pasado familiar comienzan a salir a la luz a través del diario de su madre.

En medio de esa búsqueda de identidad, la protagonista se verá envuelta en un apasionante triángulo amoroso que dividirá sus sentimientos.

Más allá de los enredos sentimentales propios del género, el gran acierto de la producción es su despliegue visual. Las postales de Roma, las calles empedradas, los cafés históricos y las heladerías tradicionales no funcionan como un simple fondo, sino como un personaje más que enamora al espectador.

El largometraje cuenta con un reparto que combina caras frescas de Hollywood con talento europeo. Junto a Skaggs, se destacan las actuaciones de Tobia De Angelis, Saul Nanni, Owen McDonnell y Valentina Lodovini, acompañados por un elenco que incluye a Anjelika Washington y Alex Boniello.