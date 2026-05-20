Netflix acaba de estrenar una comedia romántica de 99 minutos y ya es una de las más vistas

La película sudraficana tiene una historia ligera y entretenida para ver de un solo tirón antes de ir a dormir.

Las comedias románticas son el género perfecto para cuando quieres desconectar de la rutina y divertirte. En Netflix hay una gran variedad de películas, pero es La novia del año, estrenada hace unos días, la que ha llamado la atención de todos sus suscriptores.

La trama sigue en torno a Lienkie, una joven con el sueño de formar una familia, pero su plan se desmorona luego de terminar con su novio. Desesperada por vengarse de su expareja, decide contratar a un estafador para llevar a cabo una boda falsa. Su objetivo es ganar un concurso y ser conocida como la “Novia del año”.

la novia del año La película sudafricana que acaba de llegar a la plataforma. Archivo

La crítica le dio el visto bueno a la película Las reseñas y portales la describen como una propuesta ligera y por momentos predecible, pero con una trama altamente efectiva para el entretenimiento. Lo positivo es su humor absurdo, el carisma del elenco y los divertidos problemas nupciales. Lo malo es que peca de seguir estructuras clásicas de las comedias románticas que pueden resultar aburridas.

Cabe destacar que está dirigida por Joshua Rous, director conocido por su experiencia en comedias y producciones de televisión, y que goza de una buena puntuación en sus producciones.