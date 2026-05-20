La serie de Netflix que deja a todos en silencio por su historia real

La serie de Netflix basada en hechos reales que dejó helado al público. Niños enfermos y un secreto oculto.

Pasó de verdad. Y eso es lo más duro. “Niños de plomo” es una serie muy comentada de Netflix por mostrar una tragedia que durante años quedó tapada por el poder político. Niños enfermos, contaminación industrial y médicos presionados forman parte de una historia cruel y real.

Netflix: la historia real que inspiró “Niños de plomo” La serie está ambientada en la Polonia de los años 70, en medio de un contexto marcado por el control estatal y el silencio oficial. Todo comienza cuando una joven pediatra empieza a notar síntomas extraños en varios chicos de la misma zona. Dolores intensos, problemas físicos y señales alarmantes aparecen una y otra vez.

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