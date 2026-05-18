Netflix: un intenso drama de secretos con Úrsula Corberó

La película de Netflix con Úrsula Corberó que deja a todos en shock. El drama español lleno de secretos familiares y tragedias.

Las familias también guardan oscuridad. En Netflix, esta película española sorprende con romance, secretos y heridas del pasado. El árbol de la sangre es un drama cargado de revelaciones que cambian por completo la vida de sus protagonistas a medida que avanza la trama.

El intenso drama familiar de Netflix que atrapa desde el inicio La película sigue la historia de Marc y Rebeca, una joven pareja que viaja hasta un antiguo caserón familiar en el País Vasco para reconstruir la historia de sus antepasados. Mientras escriben el árbol genealógico de sus familias, empiezan a aparecer episodios marcados por traiciones, romances ocultos, dolor y conflictos que permanecieron enterrados durante años.

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