Netflix: un intenso drama de secretos con Úrsula Corberó
La película de Netflix con Úrsula Corberó que deja a todos en shock. El drama español lleno de secretos familiares y tragedias.
Las familias también guardan oscuridad. En Netflix, esta película española sorprende con romance, secretos y heridas del pasado. El árbol de la sangre es un drama cargado de revelaciones que cambian por completo la vida de sus protagonistas a medida que avanza la trama.
El intenso drama familiar de Netflix que atrapa desde el inicio
La película sigue la historia de Marc y Rebeca, una joven pareja que viaja hasta un antiguo caserón familiar en el País Vasco para reconstruir la historia de sus antepasados. Mientras escriben el árbol genealógico de sus familias, empiezan a aparecer episodios marcados por traiciones, romances ocultos, dolor y conflictos que permanecieron enterrados durante años.
Úrsula Corberó interpreta a Rebeca, uno de los personajes centrales de la historia. Después del fenómeno mundial de La casa de papel, la actriz española ganó enorme popularidad y muchos usuarios llegaron a esta película buscando un papel distinto dentro de su carrera. En este drama, muestra una faceta mucho más emocional y compleja.