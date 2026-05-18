Netflix estrenó un drama romántico de solo 8 capítulos que está emocionando a todos

Netflix sumó un drama corto ideal para ver durante la semana cuando querés desconectar de la rutina e ir a dormir pensando en una historia de amor. La nueva serie se llama Soul Mate (Alma gemela) y presenta una historia emotiva sobre vínculos, amor y perdón que duró 10 años.

El protagonista es Ryu, una estrella de hockey sobre hielo que abandona Japón tras arruinar involuntariamente la vida de su mejor amigo. El joven escapa a Berlín y tras quedar atrapado en un incendio, es rescatado por un chico boxeador con una gran trayectoria en el deporte, pero con grandes heridas emocionales.

Este encuentro cambiará para siempre la vida de los jóvenes y a lo largo de una década, ambos construyen un lazo incondicional mientras enfrentan recuerdos y dolores del pasado.

Alma gemela se aleja de los clichés románticos habituales y se enfoca en la compañía, el consuelo mutuo y la conexión espiritual de dos personas. Además, el contraste actoral funciona muy bien y logra transmitir una profunda vulnerabilidad en la pantalla.

Por su parte, la crítica ha dado una calificación sólida a la serie, promediando 8 puntos sobre 10. Los portales como The Review Geek y los usuarios en redes coinciden en que es una historia profundamente humana que llega directo al corazón y al alma. Destacan los silencios incómodos y los pequeños momentos cotidianos que construyen una relación resistente.

La serie es perfecta para maratonear, pero depende de tu estado de ánimo. Al tener solo 8 episodios, es muy fácil de ver en un fin de semana. Pero, debido a su historia, atmósfera y alta carga de drama, quizás se disfruta mejor si se ve con calma.

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