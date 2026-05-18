Netflix: esta serie sueca de solo 4 episodios es ideal para arrancar la semana

Arranca la semana y es el momento ideal para elegir algo para ver. Las plataformas de streaming tienen montón de opciones, y si estás en la búsqueda de una serie corta, Netflix tiene miles de opciones.

Desde hace algún tiempo, el thriller escandinavo se ha convertido en uno de los géneros más exitosos del streaming. En Netflix está disponible El rastro, una miniserie sueca lanzada en 2024, que apuesta por un relato oscuro y complejo, lleno de tensión psicológica.

Basada en un impactante crimen real ocurrido en 2004 en Linköping, Suecia, esta miniserie de 4 episodios narra la búsqueda del responsable de un doble homicidio que permaneció sin resolver durante 16 años.

En 2004, un niño de 8 años y una mujer de mediana edad son atacados a plena luz del día. Dieciséis años más tarde, el crimen sigue sin resolver, y el detective John Sundin decide reabrir el caso justo antes de que prescriba. Para poder resolver el caso de una vez por todas, el investigador une fuerzas con Per Skogkvist, un genealogista experto en rastrear orígenes familiares a través del ADN. Juntos comienzan a rastrear a miles de parientes lejanos para intentar dar con un perfil que encaje, convirtiendo la investigación en una búsqueda de agujas en un pajar de datos genéticos.

A diferencia de otras series del género, El rastro opta por un enfoque distinto. Aquí no se trata solo de seguir pistas y perfiles homicidas, sino de rastrear árboles genealógicos para poder dar con el ADN del asesino. Asimismo es fascinante ver cómo una técnica que hoy parece común fue, en su momento, una jugada desesperada y brillante que cambió la forma de investigar en Europa.

Mirá el tráiler de la serie

El Rastro (2024) - tráiler oficial

Pero El rastro también es puro nordic noir y se puede ver a simple vista en sus paisajes fríos, ambientes grises y ese ritmo pausado pero que igualmente te hace querer ver un episodio tras otro.

En su estreno, la serie fue elogiada de forma unánime por la crítica. No solo por su enfoque y su perspectiva distinta, sino porque arroja luz a una de las mayores investigaciones que se hayan llevado a cabo en el país nórdico.

Así que ya sabés, si estás buscando algo corto y bueno para arrancar la semana, El rastro se encuentra disponible en el catálogo de Netflix.