Solo 4 episodios: el thriller británico de Netflix perfecto para una tarde de domingo
Esta miniserie británica de la BBC, disponible en Netflix, arranca con un crimen en Londres y construye un thriller breve, serio y muy atrapante.
No todas las series que funcionan para un domingo a la tarde necesitan una temporada larga o un arranque explosivo. A veces alcanza con una historia breve, bien contada y con el suspenso suficiente como para dejar ganas de seguir un capítulo más. En ese lugar encaja miniserie británica que se puede ver en Netflix y que resuelve su historia en apenas cuatro episodios.
La trama comienza con el asesinato de un repartidor de pizza en el sur de Londres. Lo que en principio parece un caso aislado pronto se transforma en algo mucho más amplio, y la detective Kip Glaspie queda al frente de una investigación que empieza a conectar traficantes, inmigración, política y servicios de inteligencia. Desde ahí, la serie construye un thriller que no se queda solo en el crimen, sino que va abriendo distintas capas alrededor de un mismo hecho.
El thriller británico perfecto para un domingo
Uno de los puntos más fuertes de Collateral está en su formato. Son solo cuatro capítulos, con una historia que avanza rápido y sin desvíos innecesarios. Esa brevedad la vuelve una muy buena opción para quienes buscan algo corto para ver entre el sábado y el domingo, o incluso en una sola tarde si la idea es no engancharse con una serie eterna.
También suma el tono que propone. Más que apoyarse en golpes de efecto constantes, Collateral trabaja con una tensión más sobria, con diálogos medidos y una mirada que no separa el caso policial del contexto social que lo rodea. La propia crítica británica remarcó ese costado de drama político y de retrato contemporáneo, algo que le da una identidad distinta frente a otros thrillers más convencionales.
A eso se agrega un elenco fuerte, con Carey Mulligan al frente y nombres como John Simm, Nicola Walker y Billie Piper dentro de la historia. Escrita por David Hare y dirigida por S. J. Clarkson, la miniserie fue emitida originalmente por BBC Two y luego tuvo distribución internacional a través de Netflix.
Para quienes buscan una serie para ver este domingo a la tarde, Collateral aparece como una opción muy sólida: es corta, británica, está bien actuada y construye un misterio que se deja seguir con facilidad, pero sin sentirse liviano. Dentro del catálogo de Netflix, es de esas miniseries que muchos dejaron pasar y que todavía valen la pena.