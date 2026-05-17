Solo 4 episodios: el thriller británico de Netflix perfecto para una tarde de domingo

Esta miniserie británica de la BBC, disponible en Netflix, arranca con un crimen en Londres y construye un thriller breve, serio y muy atrapante.

La serie sigue la investigación por el asesinato de un repartidor de pizza y, a partir de ese caso, abre una trama mucho más compleja.

No todas las series que funcionan para un domingo a la tarde necesitan una temporada larga o un arranque explosivo. A veces alcanza con una historia breve, bien contada y con el suspenso suficiente como para dejar ganas de seguir un capítulo más. En ese lugar encaja miniserie británica que se puede ver en Netflix y que resuelve su historia en apenas cuatro episodios.

La trama comienza con el asesinato de un repartidor de pizza en el sur de Londres. Lo que en principio parece un caso aislado pronto se transforma en algo mucho más amplio, y la detective Kip Glaspie queda al frente de una investigación que empieza a conectar traficantes, inmigración, política y servicios de inteligencia. Desde ahí, la serie construye un thriller que no se queda solo en el crimen, sino que va abriendo distintas capas alrededor de un mismo hecho.

El thriller británico perfecto para un domingo Uno de los puntos más fuertes de Collateral está en su formato. Son solo cuatro capítulos, con una historia que avanza rápido y sin desvíos innecesarios. Esa brevedad la vuelve una muy buena opción para quienes buscan algo corto para ver entre el sábado y el domingo, o incluso en una sola tarde si la idea es no engancharse con una serie eterna.

image Creada por David Hare y protagonizada por Carey Mulligan, la miniserie fue emitida por BBC Two y luego llegó a Netflix. Netflix

También suma el tono que propone. Más que apoyarse en golpes de efecto constantes, Collateral trabaja con una tensión más sobria, con diálogos medidos y una mirada que no separa el caso policial del contexto social que lo rodea. La propia crítica británica remarcó ese costado de drama político y de retrato contemporáneo, algo que le da una identidad distinta frente a otros thrillers más convencionales.