Frío extremo: el SMN informó las 10 ciudades más frías del país y hubo hasta -8°

El ranking de temperaturas de las 9 mostró el avance del frío bajo cero en varias provincias. La Patagonia y la cordillera quedaron entre las más heladas.

El frío se sintió con fuerza este domingo y dejó temperaturas bajo cero en varias provincias del país.

El frío se hizo sentir con fuerza este domingo en buena parte del país. Según el ránking de temperaturas de las 9 que publica el Servicio Meteorológico Nacional, los registros más bajos se concentraron en la Patagonia, aunque también aparecieron localidades de Mendoza y Córdoba entre los lugares más fríos de la mañana.

Las temperaturas más bajas fueron de -8° y se registraron en Maquinchao, Río Negro, y Chapelco, Neuquén. Apenas por debajo apareció Uspallata, Mendoza, con -7°, en una mañana marcada por heladas y valores bajo cero en distintos puntos del oeste y sur argentino.

El ránking del frío de este domingo Dentro de las diez localidades más frías informadas por el Servicio Meteorológico Nacional también figuraron San Carlos de Bariloche, en Río Negro, con -5.3°; Esquel, en Chubut, con -5.2°; y El Bolsón, también en Río Negro, con -3.7°. Más abajo quedaron Perito Moreno, en Santa Cruz, con -3.6°; Malargüe, Mendoza, con -2.8°; Neuquén capital, con -2.6°; y Villa Dolores, Córdoba, con -2.4°.

ranking temperatura domingo El frío se sintió con fuerza este domingo y dejó temperaturas bajo cero en varias provincias del país. Servicio Meteorológico Nacional

El ránking muestra que el frío no quedó reducido a una sola provincia, sino que se extendió por distintas zonas del país. Río Negro fue una de las provincias con mayor presencia en la lista, con Maquinchao, Bariloche y El Bolsón entre los lugares más helados de la mañana.