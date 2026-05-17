Frío extremo: el SMN informó las 10 ciudades más frías del país y hubo hasta -8°
El ranking de temperaturas de las 9 mostró el avance del frío bajo cero en varias provincias. La Patagonia y la cordillera quedaron entre las más heladas.
El frío se hizo sentir con fuerza este domingo en buena parte del país. Según el ránking de temperaturas de las 9 que publica el Servicio Meteorológico Nacional, los registros más bajos se concentraron en la Patagonia, aunque también aparecieron localidades de Mendoza y Córdoba entre los lugares más fríos de la mañana.
Las temperaturas más bajas fueron de -8° y se registraron en Maquinchao, Río Negro, y Chapelco, Neuquén. Apenas por debajo apareció Uspallata, Mendoza, con -7°, en una mañana marcada por heladas y valores bajo cero en distintos puntos del oeste y sur argentino.
El ránking del frío de este domingo
Dentro de las diez localidades más frías informadas por el Servicio Meteorológico Nacional también figuraron San Carlos de Bariloche, en Río Negro, con -5.3°; Esquel, en Chubut, con -5.2°; y El Bolsón, también en Río Negro, con -3.7°. Más abajo quedaron Perito Moreno, en Santa Cruz, con -3.6°; Malargüe, Mendoza, con -2.8°; Neuquén capital, con -2.6°; y Villa Dolores, Córdoba, con -2.4°.
El ránking muestra que el frío no quedó reducido a una sola provincia, sino que se extendió por distintas zonas del país. Río Negro fue una de las provincias con mayor presencia en la lista, con Maquinchao, Bariloche y El Bolsón entre los lugares más helados de la mañana.
En algunos puntos, además, la sensación térmica fue todavía más baja que la temperatura real. En Malargüe, por ejemplo, el termómetro marcó -2.8°, pero la sensación térmica llegó a -6.4°. En Neuquén capital ocurrió algo similar, con -2.6° de temperatura y -4.8° de sensación térmica.