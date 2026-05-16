Cómo diseñar una cocina exterior resistente al frío y al viento
Materiales resistentes, buena circulación y diseño funcional: las claves para crear una cocina exterior cómoda y durable.
La cocina exterior deja de ser un lujo exclusivo y se convierten en espacios funcionales para usar todo el año. En Mendoza y regiones frías, la tendencia 2026 apuesta por materiales resistentes, diseños simples y sectores protegidos del viento y las heladas, capaces de combinar reuniones, confort y practicidad sin perder estilo.
Qué necesita una cocina exterior para ser realmente funcional
Las nuevas cocinas outdoor priorizan la practicidad antes que la decoración. Los especialistas recomiendan diseñar el espacio alrededor de la parrilla o el sector de cocción, incorporando mesadas amplias, buena circulación y guardado resistente al exterior. También aconsejan ubicar la cocina cerca de la casa para facilitar conexiones de agua, electricidad y uso diario.
Cuáles son los mejores materiales para climas fríos y secos
En zonas como Mendoza, donde existen heladas, amplitud térmica y mucho sol, los materiales deben soportar cambios bruscos de temperatura y polvo. Por eso, las tendencias internacionales recomiendan acero inoxidable, piedra natural, granito, porcelanato exterior y hormigón alisado. En cambio, la madera sin tratamiento suele deteriorarse más rápido con el frío y la exposición constante al exterior.
Muchos proyectos incorporan calefacción exterior y vegetación resistente para extender el uso del patio incluso durante las noches más frías.
La tendencia 2026 apuesta por espacios simples y resistentes
El diseño actual abandona las cocinas exteriores recargadas y prioriza versiones compactas, cálidas y fáciles de mantener. Predominan los colores naturales, las pérgolas livianas, la iluminación cálida y la integración con jardines o pequeñas huertas.