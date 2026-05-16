Cómo diseñar una cocina exterior resistente al frío y al viento

La cocina exterior deja de ser un lujo exclusivo y se convierten en espacios funcionales para usar todo el año. En Mendoza y regiones frías, la tendencia 2026 apuesta por materiales resistentes, diseños simples y sectores protegidos del viento y las heladas, capaces de combinar reuniones, confort y practicidad sin perder estilo.

Embed - Nuevas tendencias en cocinas exteriores para climas fríos

Las nuevas cocinas outdoor priorizan la practicidad antes que la decoración. Los especialistas recomiendan diseñar el espacio alrededor de la parrilla o el sector de cocción, incorporando mesadas amplias, buena circulación y guardado resistente al exterior . También aconsejan ubicar la cocina cerca de la casa para facilitar conexiones de agua, electricidad y uso diario.

En zonas como Mendoza , donde existen heladas, amplitud térmica y mucho sol, los materiales deben soportar cambios bruscos de temperatura y polvo. Por eso, las tendencias internacionales recomiendan acero inoxidable, piedra natural, granito, porcelanato exterior y hormigón alisado. En cambio, la madera sin tratamiento suele deteriorarse más rápido con el frío y la exposición constante al exterior .

INFO Cómo diseñar una cocina exterior Muchos proyectos incorporan calefacción exterior y vegetación resistente para extender el uso del patio incluso durante las noches más frías.

Muchos proyectos incorporan calefacción exterior y vegetación resistente para extender el uso del patio incluso durante las noches más frías.

La tendencia 2026 apuesta por espacios simples y resistentes

El diseño actual abandona las cocinas exteriores recargadas y prioriza versiones compactas, cálidas y fáciles de mantener. Predominan los colores naturales, las pérgolas livianas, la iluminación cálida y la integración con jardines o pequeñas huertas.