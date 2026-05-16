Presenta:

Estilo

|

HEAVY METAL

Día Mundial del Heavy Metal: conocé su origen y la historia detrás de los cuernitos

El vocalista de Black Sabbath transformó una superstición familiar en el ícono más reconocible del Heavy Metal y su legado se celebra cada año en esta fecha.

MDZ Estilo

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Heavy Metal?

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Heavy Metal?

Cada 16 de mayo se celebra el Día Mundial del Heavy Metal, una fecha que los metaleros eligieron en 2011 para homenajear a uno de los máximos exponentes del género: Ronnie James Dio, el vocalista de Black Sabbath que pasó a la inmortalidad un 16 de mayo de 2010.

En pocas palabras

  • Día Mundial del Heavy Metal: Se celebra cada 16 de mayo en homenaje a Ronnie James Dio, vocalista de Black Sabbath, fallecido en 2010, y creador del icónico gesto de "cuernitos".
  • Origen de los "cuernitos": El gesto, popularizado por Dio, proviene de una superstición familiar italiana utilizada para ahuyentar malos espíritus.
  • Nacimiento del género: El heavy metal surgió a finales de los 60 y principios de los 70 como una evolución del rock pesado, caracterizado por su potencia sonora y distorsión.
  • Pioneros del género: Bandas como Black Sabbath, Led Zeppelin y Deep Purple son consideradas las precursoras del heavy metal.
  • Legado perdurable: A pesar de prejuicios, el heavy metal se mantiene como un género vivo, con nuevas bandas y figuras legendarias que continúan cautivando a audiencias masivas.
Resumen generado por Thinkindot AI
denmark street BLACK SABBATH GRABANDO PRIMER DISCO EN REGENT SOUND STUDIOS.webp
La fecha homenajea a Ronnie James Dio, el vocalista que popularizó la

La fecha homenajea a Ronnie James Dio, el vocalista que popularizó la "mano cornuda" y que murió un 16 de mayo de 2010.

La historia detrás de los famosos cuernitos:

A él también se le atribuye la famosa señal de rock "mano cornuda" o "maloik", que consiste en cerrar el puño y levantar el dedo índice y el meñique para formar los "cuernos", un gesto que según contó el propio Dio fue heredado de su abuela, una italiana supersticiosa que lo utilizaba para ahuyentar a los malos espíritus.

cuernos rock
La abuela supersticiosa de Ronnie James Dio y el origen de la

La abuela supersticiosa de Ronnie James Dio y el origen de la "mano cornuda".

La historia detrás del heavy metal:

El heavy metal, género musical surgido a finales de los años 60 y principios de los 70 en el Reino Unido y Norteamérica como una derivación del rock más pesado, se caracteriza por un ritmo fuerte, enérgico, repetitivo y distorsionado, con una potencia sonora que hace vibrar los parlantes y un sonido metálico en instrumentos como la guitarra, el bajo y la batería que le da el nombre al género.

Las primeras bandas que introdujeron este sonido fueron Black Sabbath, Led Zeppelin y Deep Purple, aunque algunos puristas también le atribuyen el mérito a los Beatles con su canción "Helter Skelter", un tema que suena como si los de Liverpool hubieran querido adelantarse a su tiempo y meterse en terrenos pantanosos que después otros explorarían con más crudeza.

Led Zeppelin venderá su música en Internet.
Led Zeppelin.

Led Zeppelin.

El heavy metal, a pesar de los prejuicios y las miradas desaprobadoras de algunas generaciones, logró sobrevivir al paso del tiempo y hoy sigue siendo un género vivo, con bandas nuevas que reinterpretan el legado y viejas glorias que siguen girando por el mundo llevando su música a estadios llenos de fans.

Archivado en

Notas Relacionadas