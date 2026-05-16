Día Mundial del Heavy Metal: conocé su origen y la historia detrás de los cuernitos
El vocalista de Black Sabbath transformó una superstición familiar en el ícono más reconocible del Heavy Metal y su legado se celebra cada año en esta fecha.
Cada 16 de mayo se celebra el Día Mundial del Heavy Metal, una fecha que los metaleros eligieron en 2011 para homenajear a uno de los máximos exponentes del género: Ronnie James Dio, el vocalista de Black Sabbath que pasó a la inmortalidad un 16 de mayo de 2010.
En pocas palabras
- Día Mundial del Heavy Metal: Se celebra cada 16 de mayo en homenaje a Ronnie James Dio, vocalista de Black Sabbath, fallecido en 2010, y creador del icónico gesto de "cuernitos".
- Origen de los "cuernitos": El gesto, popularizado por Dio, proviene de una superstición familiar italiana utilizada para ahuyentar malos espíritus.
- Nacimiento del género: El heavy metal surgió a finales de los 60 y principios de los 70 como una evolución del rock pesado, caracterizado por su potencia sonora y distorsión.
- Pioneros del género: Bandas como Black Sabbath, Led Zeppelin y Deep Purple son consideradas las precursoras del heavy metal.
- Legado perdurable: A pesar de prejuicios, el heavy metal se mantiene como un género vivo, con nuevas bandas y figuras legendarias que continúan cautivando a audiencias masivas.
La historia detrás de los famosos cuernitos:
A él también se le atribuye la famosa señal de rock "mano cornuda" o "maloik", que consiste en cerrar el puño y levantar el dedo índice y el meñique para formar los "cuernos", un gesto que según contó el propio Dio fue heredado de su abuela, una italiana supersticiosa que lo utilizaba para ahuyentar a los malos espíritus.
La historia detrás del heavy metal:
El heavy metal, género musical surgido a finales de los años 60 y principios de los 70 en el Reino Unido y Norteamérica como una derivación del rock más pesado, se caracteriza por un ritmo fuerte, enérgico, repetitivo y distorsionado, con una potencia sonora que hace vibrar los parlantes y un sonido metálico en instrumentos como la guitarra, el bajo y la batería que le da el nombre al género.
Las primeras bandas que introdujeron este sonido fueron Black Sabbath, Led Zeppelin y Deep Purple, aunque algunos puristas también le atribuyen el mérito a los Beatles con su canción "Helter Skelter", un tema que suena como si los de Liverpool hubieran querido adelantarse a su tiempo y meterse en terrenos pantanosos que después otros explorarían con más crudeza.
El heavy metal, a pesar de los prejuicios y las miradas desaprobadoras de algunas generaciones, logró sobrevivir al paso del tiempo y hoy sigue siendo un género vivo, con bandas nuevas que reinterpretan el legado y viejas glorias que siguen girando por el mundo llevando su música a estadios llenos de fans.