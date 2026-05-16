Los museos de Mendoza tendrán entrada gratis y una experiencia que pocos conocen

Mendoza celebrará este 18 de mayo el Día Internacional de los Museos con una agenda especial de actividades gratuitas en distintos espacios culturales de la provincia. Muestras de arte contemporáneo, fotografía, patrimonio, performances, exposiciones históricas y recorridos vinculados a la memoria y la identidad formarán parte de una propuesta que busca acercar los museos a nuevos públicos.

La iniciativa se enmarca dentro de la celebración global promovida desde 1977 por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), organismo que impulsa el rol de estas instituciones como espacios de intercambio cultural, diálogo y construcción de conocimiento.

Este año, el lema internacional es “Museos uniendo un mundo dividido”, una consigna que pone el foco en el valor de los museos como puentes frente a las divisiones sociales, culturales y geopolíticas.

Entre los espacios que participarán de la celebración aparecen el Museo Carlos Alonso – Mansión Stoppel, el Museo Emiliano Guiñazú – Casa de Fader, el Museo Moyano, el Espacio Contemporáneo de Arte Eliana Molinelli, el Museo de Fotografía Máximo Arias y el Espacio Contemporáneo de Arte Enrique Sobisch, en San Rafael.

Cada uno ofrecerá propuestas especiales vinculadas a distintas disciplinas artísticas y patrimoniales.

Arte contemporáneo y memoria en la Mansión Stoppel

El Museo Carlos Alonso – Mansión Stoppel, ubicado en avenida Emilio Civit 348 de Ciudad, abrirá de 9 a 20 y presentará la muestra “Desbordes”, de Cecilia Carreras. La exposición propone una experiencia artística centrada en los vínculos entre cuerpo, memoria y materia a través de pinturas e instalaciones de gran escala.

El museo también mantendrá abierta su muestra permanente “Colección Carlos Alonso ilustrador”, integrada por 130 ilustraciones originales realizadas por el artista para distintas obras clásicas de la literatura universal.

ECA-Eliana-Molinelli-2 El ECA está ubicado en Gutiérrez y 9 de Julio de Ciudad.

La Casa de Fader y un recorrido por el arte mendocino

El Museo Emiliano Guiñazú – Casa de Fader, en San Martín 3651 de Mayor Drummond, Luján de Cuyo, abrirá de 10 a 19 y ofrecerá distintas exposiciones vinculadas a la historia del arte mendocino y nacional.

Entre las muestras destacadas aparece “Imagen del trabajo en el trabajo de la imagen”, centrada en las representaciones del mundo obrero, además de “Laureados”, una exposición que reúne obras premiadas en certámenes provinciales históricos.

También podrá visitarse “La abstracción simbólica”, dedicada al artista Ángel Oliveros, junto con la tradicional muestra permanente que reúne obras de Fernando Fader y otros grandes referentes del arte argentino.

Espacio-de-Fotografia-Maximo-arias-mendoza-argentina-1 Museo de Fotografía Máximo Arias.

Fotografía, rock y fotolibros

El Museo de Fotografía Máximo Arias, ubicado en Padre Jorge Contreras 1250 dentro del Parque General San Martín, abrirá de 10 a 19 y celebrará la décima edición de su Feria de Fotolibros.

La propuesta incluirá exposiciones de David Bou, Luciano Pappalardo y Anita Pouchard Serra, además de una sala permanente que reconstruye la historia del edificio inaugurado en 1907 como primer hospital público de Mendoza.

Por otro lado, el Espacio Contemporáneo de Arte Eliana Molinelli, en calle 9 de Julio y Gutiérrez de Ciudad, exhibirá “Live Music – captura la pasión”, de la fotógrafa mendocina Jimena Savelli, con imágenes de grandes recitales y festivales internacionales de rock.

El Museo Moyano y una muestra sobre afrodescendencia en Cuyo

El Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano abrirá de 9 a 19 en avenida Las Tipas, dentro del Parque General San Martín.

Allí podrá visitarse la muestra “Mendoza Negra. Esclavitud, trabajo y cultura afrodescendiente en la historia cuyana”, una propuesta que busca visibilizar la presencia afrodescendiente en la región a través de documentos, imágenes y recursos históricos.

Además, seguirán abiertas las salas permanentes dedicadas a geología, biodiversidad y antropología.

Una oportunidad para redescubrir los museos

Con entrada libre y gratuita, la celebración del Día Internacional de los Museos busca acercar estos espacios a públicos más amplios y resignificar su rol dentro de la vida cultural contemporánea.

Lejos de la antigua idea del museo como lugar silencioso y estático, las propuestas actuales apuntan a generar experiencias más dinámicas, participativas y conectadas con los debates culturales y sociales del presente.