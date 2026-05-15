Semana de los Museos en Ciudad de Mendoza: actividades gratuitas, muestras y recorridos especiales

En el marco del Día Internacional de los Museos , que se conmemora cada 18 de mayo en todo el mundo, la Ciudad de Mendoza presentó una programación especial que se desarrollará del lunes 18 al lunes 25 de mayo en distintos espacios culturales de la capital.

La propuesta se realizará bajo el lema impulsado por el ICOM (Consejo Internacional de Museos), “ Museos uniendo un mundo dividido”, una consigna que destaca el rol de estos espacios como lugares capaces de tender puentes entre comunidades, generaciones y culturas a través de la memoria, el conocimiento y el encuentro.

En sintonía con esta premisa, la Ciudad organizó una agenda diversa para su Semana de los Museos , con actividades pensadas para mendocinos y turistas. La programación incluirá visitas guiadas, teatro interactivo, inauguraciones de muestras, laboratorios abiertos, presentaciones de libros, experiencias participativas y acciones solidarias destinadas a fortalecer el vínculo entre el patrimonio, el arte y la comunidad.

Como parte de las actividades, durante toda la próxima semana se llevará adelante una colecta solidaria destinada al Centro de Actividades Educativas “La Ventana del Flores”, institución que trabaja con niños, niñas y adolescentes del barrio Flores-Olivares mediante apoyo educativo y talleres culturales y recreativos.

La campaña recibirá elementos de librería como hojas blancas, cajas de colores, crayones, témperas sólidas y fibras desde el miércoles 20 hasta el domingo 24 de mayo. Las donaciones podrán acercarse al Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM), ubicado en plaza Independencia, y también al Anexo MMAMM del Parque Central.

Visitas guiadas, teatro y experiencias participativas

La Semana de los Museos comenzará el lunes 18 en el Museo del Área Fundacional (MAF), donde se desarrollarán visitas guiadas y recorridos especiales para descubrir la historia y el patrimonio arqueológico del lugar en el marco del Día Internacional de los Museos.

semana de los museos Semana de los Museos en Ciudad de Mendoza. Prensa Ciudad de Mendoza

Ese mismo día, el Museo Casa de San Martín ofrecerá “Embajadores por un día”, una propuesta dedicada a las tradiciones y culturas de Argentina, Chile y Perú, que finalizará con danzas tradicionales y un vino de honor.

Las actividades continuarán el martes 19 con “Conociendo las áreas del museo”, iniciativa del MAF que permitirá al público recorrer las áreas técnicas y de investigación para interiorizarse sobre tareas de conservación, biblioteca, colecciones y sala didáctica.

El miércoles 20 se presentará “Huellas”, una obra de teatro interactivo destinada a escuelas de todos los niveles y al público general. Además, durante la noche, la sala Anexo del MMAMM en el Parque Central proyectará el audiovisual “Travesías por los bosques de chañar y el secano lavallino”, realizado por el colectivo Yacurmanas.

El MMAMM inaugurará tres muestras en simultáneo

Uno de los momentos más destacados de la programación tendrá lugar el jueves 21, cuando el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza inaugure tres exposiciones en simultáneo. En la sala oeste se presentará “Sergio Sergi: desde siempre y desde lejos”, una retrospectiva inédita realizada en el marco del 130° aniversario del nacimiento del reconocido grabador mendocino.

Por su parte, la sala este albergará “Agua metáfora de vida, fuerza transformadora”, una muestra desarrollada junto al Departamento General de Irrigación y el Museo Omar Reina. En tanto, la sala norte exhibirá “Imaginerías”, un proyecto artístico y de investigación enfocado en la fotografía, la percepción y el lenguaje.

Patrimonio, memoria y recorridos históricos

La agenda continuará el viernes 22 en las Ruinas de San Francisco con “Laboratorio abierto”, un recorrido guiado que permitirá conocer de cerca el trabajo arqueológico e histórico que se desarrolla en este emblemático espacio patrimonial.

Ese mismo día, el MMAMM será sede de “Dibujando puentes”, un encuentro de dibujo expandido abierto a todo público.

El sábado 23 se realizará la presentación del libro “Nuestro Pasaje San Martín: un laberinto en la memoria de Mendoza”, del fotógrafo Javier Orlando Pelichotti, en la Biblioteca Ricardo Tudela del MMAMM.

Finalmente, el lunes 25 de mayo el Museo del Área Fundacional llevará adelante visitas especiales bajo el título “El proceso revolucionario en Cuyo”, centradas en el impacto local de la Revolución de Mayo y su vínculo con la construcción de la historia regional.

Además de las actividades especiales de la Semana de los Museos, durante mayo continuarán los recorridos gratuitos “Legado Sanmartiniano”, circuitos guiados que invitan a redescubrir distintos sectores históricos de la Ciudad a partir de la figura del General San Martín.

Con esta programación integral, la Ciudad de Mendoza busca reafirmar el papel de los museos como espacios vivos, participativos y transformadores, promoviendo el acceso a la cultura, la reflexión colectiva y el encuentro ciudadano a través del arte, la historia y el patrimonio.