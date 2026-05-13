La Ciudad de Mendoza recibió tres distinciones en un encuentro federal de intendentes

El intendente de Ciudad de Mendoza , Ulpiano Suarez , participó de la edición 2026 de La Noche de los Intendentes 2026 , un encuentro que reunió a más de 300 jefes comunales de distintas provincias y espacios políticos.

La actividad se desarrolló en el Teatro El Círculo, en Rosario, y tuvo como eje el intercambio de experiencias de gestión municipal, con foco en innovación, eficiencia estatal y políticas públicas implementadas en ciudades argentinas.

Además de intendentes, participaron gobernadores, ministros, legisladores, empresarios, académicos y representantes de organizaciones civiles. En ese marco, la Ciudad de Mendoza recibió tres reconocimientos vinculados a gestión eficiente, emprendedurismo y políticas ambientales.

La capital mendocina obtuvo el Sello RIL en Ciudades por la Naturaleza y el Espacio Público, una distinción orientada a destacar iniciativas relacionadas con sostenibilidad ambiental y preservación del entorno urbano.

Entre las políticas mencionadas se encuentran el Fondo Verde para la Sostenibilidad Ambiental, las Islas de Biodiversidad y diferentes acciones de ciencia ciudadana vinculadas al cuidado de la biodiversidad urbana.

Según informaron desde el municipio, estas iniciativas buscan fortalecer la incorporación de criterios ambientales en la planificación y el desarrollo de los espacios públicos de la ciudad.

Reconocimiento al ecosistema emprendedor

La Ciudad de Mendoza también recibió el Sello Ciudades Emprendedoras, una certificación que pone el foco en políticas destinadas a impulsar el desarrollo emprendedor y la generación de oportunidades económicas a nivel local.

En este apartado se destacaron programas como el Club de Emprendedores, el Torneo de Emprendedores y el Kit Emprendedores, desarrollado junto a Banco Galicia.

De acuerdo con la organización del evento, el reconocimiento apunta a valorar iniciativas municipales orientadas a acompañar proyectos productivos y promover herramientas de capacitación y vinculación para emprendedores.

Certificación en gestión eficiente

Además, la Ciudad obtuvo una certificación en Gestión Eficiente, vinculada a la administración de recursos públicos y al desarrollo de estrategias de planificación y gestión municipal.

Durante el acto, Ulpiano Suarez agradeció a la Red de Innovación Local por las distinciones recibidas y destacó el trabajo realizado por el equipo municipal y el acompañamiento de los vecinos durante la implementación de distintas medidas de gestión.

En su discurso, el intendente también señaló: “Hay muchas ciudades que gestionan muy bien, gestionan con orden, con equilibrio fiscal, con eficiencia, con sensibilidad social generando oportunidades para los sectores más vulnerables y también con mucho compromiso ambiental”.

Además, agregó: “No pido que los que tienen la más alta responsabilidad de gobernar en nuestro país nos reconozcan, solo pido que nos escuchen, que sean empáticos, porque desde abajo hacia arriba estoy seguro que una Argentina mejor es posible”.