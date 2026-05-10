La historia detrás de por qué murió el Autódromo General San Martín

El Autódromo General San Martín volvió a quedar en el centro de la escena después de que el Gobierno de Mendoza anunciara un proyecto para reconvertir el predio abandonado del oeste de la Ciudad de Mendoza. La iniciativa busca transformar las más de 117 hectáreas en un polo deportivo y recreativo, concesionando distintos sectores para desarrollar actividades y recuperar una zona que lleva décadas deteriorándose.

La propuesta aparece sobre un espacio cargado de historia para Mendoza. El viejo autódromo , ubicado detrás de La Favorita, fue durante años uno de los escenarios más importantes del automovilismo nacional, aunque hoy permanece cubierto de maleza, estructuras destruidas y huellas de abandono .

En medio de ese nuevo debate, MDZ habló con José Domingo Pelliza, conocido en el ambiente como “El Negro” o “El Bebe”. Su historia está directamente ligada al histórico circuito: participó de la construcción, trabajó en su funcionamiento y vivió desde adentro sus años más importantes.

Muchos mendocinos no saben que antes del General San Martín existió otro autódromo en plena Ciudad de Mendoza. Según recordó Pelliza, ese circuito funcionaba dentro del Parque General San Martín, en la zona donde hoy se encuentra el estadio Malvinas Argentinas y el Parque de los Pueblos Originarios.

En febrero de 1956, la Fórmula 1 Internacional corrió en aquel autódromo que tenía más 4.000 metros de longitud con una pista de 9 metros de ancho. Aquella vez Juan Manuel Fangio ganó el Gran Premio de Fórmula 1 en Mendoza, en la única vez que se disputó. Aquella visita todavía permanece en las viejas fotografías que se conservan en la sede del Automóvil Club Mendoza.

Ese circuito dejó de utilizarse antes del Mundial de 1978 y la construcción del estadio mundialista. A partir de entonces comenzó a gestarse un nuevo proyecto: un autódromo más moderno, pensado para mantener a Mendoza dentro del calendario nacional del automovilismo.

Cómo nació el Autódromo General San Martín

jose pelliza automovil club mendoza (8) El banderín que recuerda la inauguración del autódromo luce enmarcado en el ingreso a la sede del Automóvil Club Mendoza. Alf Ponce Mercado / MDZ

La Provincia le otorgó al Automóvil Club Mendoza la concesión de un nuevo terreno al oeste de la Ciudad. Allí comenzó la construcción del Autódromo General San Martín, inaugurado en 1974. Pelliza recuerda que el circuito fue diseñado especialmente para cumplir con las exigencias del Turismo Carretera de aquella época.

“El perimetral tenía 5.021 metros porque el Turismo Carretera no corría en circuitos de menos de 5 mil metros”, explicó. La pista tenía además 18 metros de ancho y curvas de hasta 22 metros.

La obra involucró un enorme movimiento de suelo, compactación y trabajos de ingeniería. Uno de sus símbolos fue el puente que cruzaba el circuito, una estructura que todavía sigue en pie y que demuestra la calidad con la que se construyó el autódromo.

Un circuito pensado para grandes categorías

jose pelliza automovil club mendoza (7) Antes del abandono y los yuyos, el circuito mendocino estuvo habilitado como alternativa para categorías internacionales. Archivo ACM

Pelliza relata que aquel autódromo mendocino llegó a estar habilitado como alternativa para competencias internacionales. “Ese autódromo estaba autorizado para Fórmula 1 o categorías internacionales”, aseguró durante la entrevista.

Durante años, Mendoza recibió categorías nacionales e internacionales. Por el General San Martín pasaron figuras como Luis Rubén Di Palma, Carlos Pairetti, Juan María Traverso y pilotos extranjeros que luego llegarían a la Fórmula 1.

Una de las carreras más recordadas fue la visita de la Fórmula 2 Internacional. “Vinieron pilotos que estaban próximos a ingresar a la Fórmula 1”, recordó Pelliza. Mendoza aparecía entonces como una plaza fuerte dentro del automovilismo argentino.

El día Flaco Traverso respaldó el circuito

autodromo general san martin abandonado (catorce) Su puente en curva que cruza por el medio de la pista y conecta con el curvón principal se ha mantenido de gran forma, a pesar del paso de los años. Alf Ponce Mercado / MDZ

Entre las historias que conserva Pelliza aparece una protagonizada por Juan María Traverso durante una competencia de Turismo Carretera. Algunos pilotos cuestionaban una curva del circuito y pedían modificar el trazado antes de correr.

“Traverso llegó y dijo: ‘Yo vine a correr por donde dice el reglamento. Si a mi me da miedo, cargo el auto y me voy’”, recordó Pelliza entre risas. Según contó, después de esa frase el resto de los pilotos decidió correr sin modificar el circuito.

Otra de las zonas más recordadas era la llamada curva “Foforito”, ubicada antes del puente. Pelliza explicó que allí los autos llegaban a altísima velocidad por la pendiente natural del terreno y que era uno de los sectores más desafiantes del trazado mendocino.

Por qué el autódromo dejó de funcionar

autodromo general san martin abandonado (23) La histórica torre del control se mantiene como faro de lo que aquella pista supo ser. Alf Ponce Mercado / MDZ

El declive del circuito no tuvo una sola causa. Pelliza explicó que las disputas institucionales dentro del automovilismo nacional afectaron al autódromo mendocino y complicaron su continuidad dentro de los calendarios importantes.

A eso se sumaron problemas de seguridad, falta de inversiones y el crecimiento urbano alrededor del predio. Los barrios comenzaron a rodear el circuito y distintas categorías nacionales dejaron de considerarlo apto para seguir compitiendo.

La última gran etapa del autódromo terminó hacia finales de los años noventa. Después llegaron el abandono, los robos y la destrucción progresiva de las instalaciones. “Todo lo demás se lo han afanado”, resumió Pelliza mientras recordaba que la torre de control todavía sigue en pie porque “no la pueden sacar”.

“No puedo volver a ir”

jose pelliza automovil club mendoza (11) Pelliza trabajó en la construcción del autódromo y asegura que hoy le resulta imposible volver a recorrerlo. Alf Ponce Mercado / MDZ

“Para mí es un desgarro. No puedo ir”, aseguró Pelliza al recordar el estado actual del autódromo. Mientras hablaba, se emocionaba. Las lágrimas aparecían cada vez que repasaba los años en los que el circuito mendocino estaba lleno de autos, equipos y público.

“Ese autódromo es parte de mi vida”, contó durante la charla con MDZ. Pelliza recuerda haber pasado días enteros trabajando en el predio junto a otros integrantes del Automóvil Club Mendoza y empleados de Vialidad Provincial para poder terminar la obra a tiempo.

Incluso recordó desvelarse colocando los techos de los boxes pocas horas antes de una competencia importante. “Estuvimos hasta las dos de la mañana dejando listos los 24 boxes”, relató sobre aquellos días previos a la inauguración del circuito.

Los proyectos que nunca avanzaron

jose pelliza automovil club mendoza (5) Los recuerdos de aquel autódromo y sus mejores momentos aún viven en quienes fueron parte de él y en los recortes de diarios que quedan en la sede del ACM. Archivo ACM

Con el paso de los años hubo distintas propuestas para recuperar el predio, aunque ninguna prosperó. Pelliza recordó que incluso se presentó un proyecto para trasladar allí la caballería policial y oficinas vinculadas a licencias de conducir para darle movimiento permanente a la zona.

La idea apuntaba a generar actividad constante y evitar nuevos robos o usurpaciones. Sin embargo, nunca avanzó. Desde entonces, el autódromo quedó atrapado entre la falta de mantenimiento y el deterioro constante.

Hoy el nuevo proyecto del Gobierno provincial vuelve a abrir la discusión sobre el futuro del lugar. Aunque el viejo circuito ya no pueda volver a ser lo que fue, su historia todavía permanece viva entre quienes lo construyeron y lo vieron lleno.