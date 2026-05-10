Piñas, insultos y empujones en una facultad pública para desalojar mesas informativas libertarias

Una jornada de extrema tensión se vivió en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde militantes de agrupaciones de izquierda y estudiantes libertarios protagonizaron un enfrentamiento que incluyó insultos, empujones y golpes de puño. El conflicto se desató cuando miembros de la agrupación “Universitarios por la Libertad” (UPL), referenciada en La Libertad Avanza, intentaron instalar mesas informativas en los pasillos del edificio del ex BIM 3.

La iniciativa fue rechazada por sectores de izquierda y del kirchnerismo, quienes exigieron el retiro de los militantes oficialistas bajo consignas contra las políticas de desfinanciamiento educativo y posturas negacionistas.

Desde el espacio libertario denunciaron haber sido amedrentados y violentados físicamente mientras intentaban ejercer su derecho a la militancia política.

“Somos estudiantes que queremos militar en paz, no molestamos a nadie y esto es básico para la democracia”, señalaron fuentes de UPL tras los incidentes que obligaron al desalojo de sus mesas.

Por su parte, la agrupación Tesis XI rechazó las acusaciones y sostuvo que los incidentes se iniciaron por agresiones de los militantes libertarios hacia otros estudiantes. A través de un comunicado, afirmaron que quienes “desfinancian la universidad” y “niegan la cifra de los 30.000 desaparecidos” no son bienvenidos en esa casa de estudios.

Por su parte, la agrupación Tesis XI rechazó las acusaciones y sostuvo que los incidentes se iniciaron por agresiones de los militantes libertarios hacia otros estudiantes. A través de un comunicado, afirmaron que quienes “desfinancian la universidad” y “niegan la cifra de los 30.000 desaparecidos” no son bienvenidos en esa casa de estudios.

Las críticas de Pareja

El diputado nacional Sebastián Pareja cuestionó lo sucedido y expresó: “No vamos a dejarnos intimidar”.

El hecho se produce en un contexto de alta conflictividad universitaria, marcado por la reciente suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario y la convocatoria a una nueva marcha federal educativa prevista para el próximo martes 12 de mayo. Las autoridades de la UNLP analizan los videos que circularon en redes sociales para determinar posibles sanciones disciplinarias.

El hecho se produce en un contexto de alta conflictividad universitaria, marcado por la reciente suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario y la convocatoria a una nueva marcha federal educativa prevista para el próximo martes 12 de mayo. Las autoridades de la UNLP analizan los videos que circularon en redes sociales para determinar posibles sanciones disciplinarias.