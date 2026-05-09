El pronóstico en Mendoza: mañana con heladas y ascenso de temperatura durante la tarde

El pronóstico anticipa un domingo que comenzará con temperaturas bajas, pero que con el correr de las horas irán en ascenso.

El Pronóstico del tiempo anticipa para este domingo 10 de mayo una jornada en Mendoza con poca nubosidad, temperaturas en ascenso y heladas durante las primeras horas del día, de acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional.

Tras un sábado con una máxima de 14 grados, este domingo la temperatura mostrará un leve aumento y alcanzará los 18°C en horas de la tarde. Sin embargo, durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se esperan temperaturas de apenas 1°C, por lo que volverán a haber heladas en distintos puntos de la provincia.

En cuanto al viento, el reporte indica que será leve y soplará desde el noreste, sin generar mayores complicaciones durante la jornada.

Para la zona cordillerana también se esperan condiciones estables, con poca nubosidad y sin fenómenos significativos.