Alerta por vientos fuertes, heladas parciales y precipitaciones: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

El SMN emitió un alerta para este viernes en casi todo el territorio provincial, donde se espera un fuerte descenso de la temperatura.

Mendoza tendrá este viernes una jornada fría, con heladas parciales y una máxima de apenas 14°.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una nueva advertencia por vientos fuertes en Mendoza durante la tarde y la noche de este viernes 8 de mayo. Además, se anticipan heladas parciales y descenso de la temperatura.

Según el SMN, hay alerta amarilla por viento en casi todo el territorio provincial: “La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos”, indicaron.

En tanto que agregaron: “El resto del área será afectada por vientos del sudoeste rotando al sur, con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h”.

alerta viento viernes El SMN emitió un alerta por vientos fuertes para este viernes en Mendoza.

Así estará el tiempo este viernes en Mendoza Viento: viento leve del sur durante la mañana. A partir de las 17 se intensificará en zona Sur, y hacia las 2 en zonas Norte y Este, con intensidad moderada. Se extenderá hacia la madrugada del sábado.

viento leve del sur durante la mañana. A partir de las 17 se intensificará en zona Sur, y hacia las 2 en zonas Norte y Este, con intensidad moderada. Se extenderá hacia la madrugada del sábado. Nubosidad: cielo despejado durante la mañana. Desde las 17, aumento de nubosidad en zona Sur, con probabilidad de precipitaciones hacia la noche. A partir de las 22, se prevé cielo nublado en Valle de Uco y zona Este.

cielo despejado durante la mañana. Desde las 17, aumento de nubosidad en zona Sur, con probabilidad de precipitaciones hacia la noche. A partir de las 22, se prevé cielo nublado en Valle de Uco y zona Este. Alta Montaña: condiciones mayormente despejadas durante el día. Desde las 20, probabilidad de precipitaciones débiles en el Sur. Pronóstico para los próximos días Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, este viernes se anticipa una jornada con heladas parciales y descenso de la temperatura. También se indican precipitaciones en el Valle de Uco y el sur provincial. La mínima esperada es de 5ºC, mientras que la máxima rondará los 14ºC.