Alerta naranja por tormentas severas en Buenos Aires: a qué hora llega la ciclogénesis

Ante el avance de la ciclogénesis en la provincia de Buenos Aires, el SMN emitió un alerta naranja en la Ciudad y el Conurbano bonaerense.

Este miércoles se viene una ciclogénesis a Buenos Aires. El fenómeno ya se desató en varias zonas de la Provincia, pero ahora se espera que llegue al Área Metropolitana (AMBA). En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas de nivel naranja.

Se espera que este fenómeno ocurra en horas de la noche. Por la gravedad de las características pronosticadas, es que el SMN dio una serie de recomendaciones a la población.

¿Cómo serán las tormentas en la noche de este miércoles? De acuerdo a la información del organismo estatal, el área de la Ciudad y el Conurbano "será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas". Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h", informó a su vez.

En línea con esto, el SMN advirtió que "se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada".

¿Cuándo llegará la ciclogénesis y hasta cuándo habrá tormentas en el AMBA? La ciclogénesis llegaría en horas de la noche y se extendería hasta la madrugada del jueves.