¡Mendoza bajo alerta! Zonda en el llano, ráfagas de hasta 90 Km/h y nevadas: en qué zonas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de advertencias por distintos fenómenos que se percibirán a lo largo de la jornada.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este miércoles 6 de mayo por viento, Zonda e incluso nevadas en distintas zonas de Mendoza a lo largo de la jornada.
Según el SMN, hay alerta amarilla por Zonda en gran parte del territorio provincial durante la tarde, aunque en la precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo es de nivel naranja. Allí se espera “viento Zonda intenso, con velocidades entre 40 y 60 Km/h, con ráfagas que podrían superar puntualmente los 80 Km/h”.
En el resto de la provincia, las ráfagas oscilarían entre los 30 y los 45 Km/h, pudiendo superar los 65 Km/h.
También hay alerta amarilla por viento: “La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 90 km/h”, indicaron.
Y agregaron: “El resto del área será afectada por vientos del sudoeste rotando al sur, con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h”.
Finalmente, hay alerta amarilla por nevadas en la cordillera durante la tarde y la noche de este miércoles: “El área será afectada por nevadas de intensidad moderada o localmente fuerte. Se prevén valores de nieve acumulada entre 15 y 35 centímetros, que pueden ser superados puntualmente. En las zonas más bajas la precipitación puede ser en forma de lluvia y nieve mezclada”.
Así estará el tiempo durante los próximos días en Mendoza
Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, para este miércoles se anticipa una jornada con nubosidad variable y ascenso de la temperatura, con viento Zonda en el llano, precipitaciones hacia la noche y nevadas en cordillera. La mínima esperada es de 9ºC y la máxima de 29ºC.
El jueves cambian las condiciones drásticamente: se anticipa mayormente nublado, con descenso de la temperatura y precipitaciones en la mañana. La mínima anunciada es de 13º C y la máxima de 19ºC.
El viernes, en tanto, amanecería con heladas parciales.