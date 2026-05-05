¡Mendoza bajo alerta! Zonda en el llano, ráfagas de hasta 90 Km/h y nevadas: en qué zonas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este miércoles 6 de mayo por viento, Zonda e incluso nevadas en distintas zonas de Mendoza a lo largo de la jornada.

Según el SMN, hay alerta amarilla por Zonda en gran parte del territorio provincial durante la tarde, aunque en la precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo es de nivel naranja. Allí se espera “viento Zonda intenso, con velocidades entre 40 y 60 Km/h, con ráfagas que podrían superar puntualmente los 80 Km/h”.

En el resto de la provincia, las ráfagas oscilarían entre los 30 y los 45 Km/h, pudiendo superar los 65 Km/h.

El Zonda llega al llano de Mendoza este miércoles.

También hay alerta amarilla por viento: “La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 90 km/h”, indicaron.

Y agregaron: “El resto del área será afectada por vientos del sudoeste rotando al sur, con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h”.

alerta viento miñercoles Se anticipa una jornada ventosa. SMN

Finalmente, hay alerta amarilla por nevadas en la cordillera durante la tarde y la noche de este miércoles: “El área será afectada por nevadas de intensidad moderada o localmente fuerte. Se prevén valores de nieve acumulada entre 15 y 35 centímetros, que pueden ser superados puntualmente. En las zonas más bajas la precipitación puede ser en forma de lluvia y nieve mezclada”.

alerta nieve miércoles El SMN emitió un alerta por nevadas en la cordillera de Mendoza.

Así estará el tiempo durante los próximos días en Mendoza

Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, para este miércoles se anticipa una jornada con nubosidad variable y ascenso de la temperatura, con viento Zonda en el llano, precipitaciones hacia la noche y nevadas en cordillera. La mínima esperada es de 9ºC y la máxima de 29ºC.

El jueves cambian las condiciones drásticamente: se anticipa mayormente nublado, con descenso de la temperatura y precipitaciones en la mañana. La mínima anunciada es de 13º C y la máxima de 19ºC.

pronostico miércoles El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

El viernes, en tanto, amanecería con heladas parciales.