Alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza: a qué hora y en dónde se espera para este martes

El sur de Mendoza vuelve a mirar el cielo con atención. Para este martes 5 de mayo, la zona baja de Malargüe quedó incluida en una alerta amarilla por viento Zonda emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

No se trata de un fenómeno inusual para Mendoza, pero sí de una situación que exige precaución, sobre todo por el efecto que puede tener en la visibilidad, la temperatura y las condiciones de circulación.

La advertencia oficial indica que el área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades de entre 35 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas capaces de superar los 60 kilómetros por hora. En la práctica, esto puede traducirse en polvo en suspensión, aire muy seco y un ascenso brusco de la temperatura. Son señales conocidas por los mendocinos, aunque no por eso menos importantes: el Zonda suele alterar en pocas horas el ritmo normal de una jornada.

El informe de Contingencias Climáticas de Mendoza marcó para este martes una jornada parcialmente nublada, con predominio de vientos del sector sur y leve ascenso de la temperatura. Para la provincia se estimó una máxima de 23 grados y una mínima de 9, aunque otros reportes provinciales difundidos durante la mañana ubicaron los valores cercanos a los 25 grados de máxima y 7 de mínima, según la zona tomada como referencia.

En paralelo, el pronóstico provincial también anticipó condiciones de inestabilidad en cordillera. Ese dato no es menor, porque la combinación entre viento, aire seco en sectores bajos y precipitaciones en altura suele modificar el comportamiento del tiempo durante la jornada. En Malargüe, el foco está puesto en el avance del Zonda durante las horas de mayor intensidad en la tarde, especialmente en áreas expuestas y caminos donde la visibilidad puede reducirse de manera repentina.

Recomendaciones ante la alerta

Ante este tipo de evento, el SMN recomienda evitar salir durante el momento más intenso del fenómeno, cerrar puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y no refugiarse debajo de árboles, carteles, postes o marquesinas. También se aconseja conducir con especial cuidado, hidratarse y proteger ojos y vías respiratorias si hay polvo en suspensión. Otra advertencia clave es no encender fuego, ya que el ambiente seco y las ráfagas pueden favorecer la propagación de focos.

La alerta amarilla no implica una emergencia extrema, pero sí marca la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño si no se toman recaudos. En zonas rurales, barrios abiertos o sectores cercanos a rutas, el viento puede generar complicaciones adicionales por caída de ramas, movimiento de objetos sueltos o disminución de la visibilidad. Por eso, la recomendación principal es revisar el estado del tiempo antes de trasladarse y evitar actividades al aire libre si el viento se intensifica.

Malargüe atraviesa así una jornada con condiciones cambiantes. La mañana puede presentarse relativamente estable, pero el ingreso del Zonda modifica el escenario con rapidez. Hasta que cese la advertencia, la prevención queda en primer plano: asegurar el entorno, reducir desplazamientos innecesarios y seguir los reportes oficiales durante el resto del día.