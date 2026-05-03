El pronóstico para este lunes anticipa viento Zonda en distintas zonas de Mendoza

El pronóstico indica que la semana comenzará con viento Zonda en distintos sectores del territorio provincial. La temperatura máxima rondaría los 22 grados en el llano.

El pronóstico para este lunes marca que habrá presencia de viento Zonda en varios departamentos de Mendoza.

El pronóstico para este lunes 4 de mayo anticipa una jornada con temperaturas agradables en Mendoza, cielo mayormente despejado y presencia de viento Zonda leve en sectores de precordillera y el sur provincial, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En cuanto a las temperaturas, se estima que la máxima rondará los 22 grados el llano, mientras que la mínima se ubicaría en 7 grados en Malargüe y sectores del Valle de Uco. En el resto de la provincia las mínimas rondarán los 10 grados durante las primeras horas del día.

Alerta por viento Zonda en Mendoza De acuerdo a lo informado por el SMN, se prevé la presencia de viento Zonda desde la madrugada, entre las 3 y las 20. Según el reporte oficial, será de intensidad leve y afectará principalmente sectores de precordillera, Malargüe, el sur de Malargüe, el sur del Valle de Uco y podría extenderse hacia Uspallata.

Además, entre las 13 y las 20 se espera circulación de viento norte de intensidad leve en la zona Este y también en sectores del sur provincial.

Respecto a la nubosidad, el informe meteorológico indica que el cielo permanecerá seminublado en la zona Sur, mientras que el resto de Mendoza tendrá condiciones mayormente despejadas durante toda la jornada.