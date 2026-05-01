Mendoza tendrá un 1 de mayo agradable y con temperatura en ascenso

El feriado del 1 de mayo llegará en Mendoza con tiempo bueno y una tarde más templada, dentro de un arranque de fin de semana sin sobresaltos.

Mendoza tendrá este 1 de mayo una jornada agradable, con tiempo bueno y máxima de 25°.

El viernes se presentará en Mendoza con tiempo bueno, leve ascenso de la temperatura y viento suave del este, en una jornada estable y sin señales de cambios bruscos.

La máxima será de 25° y la mínima de 8°, en un día con condiciones agradables desde el mediodía y una tarde que volverá a dejar valores templados en gran parte de la provincia. El panorama general será de estabilidad, ideal para un feriado con actividades al aire libre.

Ciclo de Charlas MDZ inversiones Sociales Ciclo de Charlas MDZ atardecer viento zonda ciudad de mendoza 7 El viernes arrancará el fin de semana en Mendoza con viento leve del este y una tarde más calurosa. Rodrigo D'Angelo / MDZ

En el adelanto para el fin de semana aparece una baja para el sábado. Ese día se espera cielo algo nublado, descenso de la temperatura y una máxima de 19°, con mínima de 8°, mientras que en cordillera habrá poca nubosidad.