Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este domingo
Según el cronograma de Edemsa, son varias las zonas de Mendoza en las que el servicio eléctrico se verá afectado durante la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este domingo 9 de agosto. Esto se produce debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son dos los departamentos de la provincia en los que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada: Ciudad de Mendoza y Guaymallén.
Cortes de luz programados para este domingo 09/08/2026
Ciudad de Mendoza
- Entre calles Jujuy, Coronel Ramírez, Tucumán e Ituzaingó, y zonas aledañas. De 8 a 12 horas.
Guaymallén
- Entre calles Buena Nueva, Antonelli, Santo Tomás de Aquino y Auriol. En el loteo Hiparco o Jardín Bermejo y áreas adyacentes; El Sauce. De 8.30 a 12.30 horas.