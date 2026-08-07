Ingresa un frente frío y hay alerta por vientos fuertes en el llano: el tiempo para este sábado en Mendoza

Se espera un nuevo frente frío en gran parte de la provincia: la mínima esperada para este sábado es de apenas 2 ºC.

Mendoza se prepara para el ingreso de un frente frío que durará varios días y, si bien se anticipa cielo despejado, se espera un importante descenso de la temperatura. Además, el SMN emitió un alerta por vientos fuertes con ráfagas que podrían superar los 100 Km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos fuertes en gran parte del territorio provincial, incluidos sectores del norte, este y sur, donde “soplarán vientos del sector sur con intensidades entre 30 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”.

En la cordillera se esperan vientos del sector oeste, “con velocidades entre 60 y 80 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos”, según el SMN.

El SMN emitió un alerta por vientos fuertes en gran parte de Mendoza. Así estará el tiempo este sábado en Mendoza Viento: se prevé viento sur desde la medianoche del viernes al sábado en zona Sur, que alcanzará las zonas Norte y Este alrededor de las 3, con velocidades de entre 30 y 35 km/h. Podría mantenerse hasta horas de la tarde.

se prevé viento sur desde la medianoche del viernes al sábado en zona Sur, que alcanzará las zonas Norte y Este alrededor de las 3, con velocidades de entre 30 y 35 km/h. Podría mantenerse hasta horas de la tarde. Nubosidad: cielo nublado en toda la franja Este de la provincia. Se prevé una disminución de la nubosidad a partir de las 14–15 en los sectores Centro y Norte.

cielo nublado en toda la franja Este de la provincia. Se prevé una disminución de la nubosidad a partir de las 14–15 en los sectores Centro y Norte. Alta Montaña: mal tiempo en la zona Sur, con precipitaciones débiles. En los sectores Centro y Norte se mantendrá nublado, sin precipitaciones previstas. Pronóstico para los próximos días Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, este sábado se espera una mínima de 2 ºC y una máxima de 13 ºC en el llano. El domingo se anticipa nubosidad en aumento, con nevadas débiles en cordillera y poco cambio de la temperatura.

Para el lunes se indican precipitaciones aisladas y “tiempo frío”, con nevadas en sectores del llano en el centro y sur provincial. La máxima sería de apenas 8 ºC.