Acceso Este: a qué hora comienzan los desvíos y qué zona estará afectada este sábado

Este sábado habrá restricciones temporales en el tránsito del Acceso Este , en Guaymallén , debido a un operativo que requerirá maquinaria pesada sobre la calzada. Las tareas comenzarán a las 8.30 y se desarrollarán durante toda la mañana, por lo que se recomienda circular con precaución y prever demoras.

La intervención se realizará frente al Mercado Cooperativo de frutas y verduras , donde se llevarán adelante las maniobras necesarias para retirar una estructura peatonal que resultó dañada. Por la complejidad de los trabajos, no se estableció un horario preciso para la finalización del operativo.

Quienes circulen desde el este hacia el oeste deberán utilizar la colectora norte. El ingreso a esa vía se realizará previo a Elpidio González, aproximadamente 700 metros antes, mientras que el regreso a la calzada principal será antes del cruce con Tirasso.

Las maniobras comenzarán a las 8.30 de este sábado y se extenderán durante toda la mañana. El operativo contempla el uso de una grúa de gran tonelaje y equipos de transporte pesado para izar y trasladar los componentes de mayor tamaño.

Debido a que las tareas dependerán del desarrollo de las maniobras y de eventuales imprevistos operativos, no hay un horario estricto previsto para su finalización. Por eso, la circulación podrá verse afectada durante varias horas.

Este sábado habrá desvíos en el Acceso Este.

En los puntos considerados críticos se dispondrá cartelería informativa y personal para ordenar el tránsito, especialmente en las zonas de desvío y empalme.

Qué deben tener en cuenta los conductores

Las personas que deban circular por el sector deberán respetar las indicaciones de tránsito y las velocidades señalizadas. La recomendación es contemplar tiempo adicional en los desplazamientos habituales durante la mañana del sábado.

Mientras se desarrolle el operativo, el tránsito hacia el oeste deberá continuar por la colectora norte y luego reincorporarse a la calzada principal antes de Tirasso.

Una vez concluida la remoción, continuarán los trabajos vinculados con la reparación de la infraestructura afectada. La estructura retirada será trasladada a un taller para su reacondicionamiento, mientras que en el lugar se realizarán tareas sobre la base y la columna de sostén. El montaje definitivo se concretará posteriormente, una vez terminadas las distintas etapas de reparación.