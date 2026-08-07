Un nuevo frente frío avanza sobre Argentina y anticipan un marcado descenso de temperaturas

En CABA se prevé un fin de semana sin lluvias, con mínimas que podrían ubicarse en torno a los 4 grados.

Este viernes 7 de agosto comenzó con cielo despejado y un notable descenso térmico. Según el sitio especializado Meteored, durante el día se inició el ingreso de un nuevo sistema frontal desde el océano Pacífico hacia la Patagonia, asociado a una zona de baja presión que favorecerá la llegada de aire frío a distintas regiones de Argentina.

El fenómeno tendrá continuidad durante el fin de semana. El sábado se presentará un segundo centro de baja presión que impactará sobre el sur de Chile y avanzará hacia la Patagonia, generando nevadas en algunas zonas cordilleranas de Río Negro y Chubut.

¿Cuándo se sentirá con mayor intensidad el cambio de temperatura? El domingo será la jornada en la que más se percibirá el cambio térmico. Esto estará relacionado con el establecimiento de un potente anticiclón sobre el océano Pacífico, con una presión central que favorecerá el ingreso de una masa de aire frío sobre la Patagonia y que, con el paso del tiempo, llegará al centro del país.

¿Cómo estará el tiempo durante el fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires? Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado en la Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con nubosidad variable y temperaturas que se ubicarán entre los 7°C y los 13°C.

Para el domingo se prevé una mínima de 4°C y una máxima de 13°C, con cielo parcialmente nublado. Durante el fin de semana no se esperan precipitaciones.