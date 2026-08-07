El Gobierno lanzó una nueva inscripción a las Becas Progresar: cuándo abre
La Secretaría de Educación confirmó el cronograma de la segunda convocatoria de Becas Progresar. Las fechas, los requisitos y quiénes pueden anotarse.
El Gobierno confirmó una nueva etapa de inscripción a las Becas Progresar 2026 para estudiantes de distintos niveles educativos. La convocatoria es online, tiene fechas diferentes según cada línea y también rige para quienes quieren volver a postularse tras haber sido rechazados en la primera etapa.
Cuándo abre la inscripción a las Becas Progresar
La nueva convocatoria fue oficializada por la Secretaría de Educación mediante la Resolución 485/2026 y alcanza a las líneas Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Progresar Enfermería. Además, sigue abierta la inscripción para Progresar Trabajo.
Las fechas confirmadas son:
- Progresar Obligatorio: del 10 de agosto al 4 de septiembre.
- Progresar Superior: del 18 de agosto al 11 de septiembre.
- Progresar Enfermería: del 18 de agosto al 11 de septiembre.
- Progresar Trabajo: inscripción abierta hasta el 27 de noviembre.
Para este trámite, la inscripción se realiza únicamente de manera online, por lo que no es posible completar el trámite en las oficinas de Anses.
Quiénes pueden anotarse
La convocatoria está dirigida a:
- Estudiantes de educación obligatoria.
- Alumnos de carreras de nivel superior.
- Estudiantes de Enfermería.
- Personas que cursen formaciones profesionales reconocidas por el INET, a través de Progresar Trabajo.
Para acceder al beneficio, es obligatorio cumplir con los requisitos académicos y socioeconómicos vigentes, tener un usuario activo en Mi Argentina y contar con una cuenta bancaria o billetera virtual a su nombre para cobrar la beca.
Cuántas cuotas cobran quienes ingresen en esta convocatoria
Los estudiantes que sean seleccionados en esta segunda inscripción cobrarán menos cuotas que quienes accedieron durante la primera convocatoria del año.
En el caso de Progresar Obligatorio, el esquema de pagos incluye:
- Cuatro cuotas mensuales de la beca.
- Una cuota estímulo por actividades de extensión formativa.
- Una cuota adicional por rendimiento académico, siempre que se cumplan las condiciones del programa.
Qué pasa si ya hiciste la inscripción
La nueva convocatoria está pensada principalmente para quienes todavía no iniciaron el trámite durante el ciclo lectivo 2026. También pueden volver a anotarse quienes fueron rechazados en la primera convocatoria.
En cambio, quienes ya presentaron la solicitud y siguen esperando una respuesta no deben volver a inscribirse. Sus expedientes continúan en evaluación y, si son aprobados, cobrarán el beneficio con el retroactivo correspondiente.