El Gobierno lanzó una nueva inscripción a las Becas Progresar: cuándo abre

La Secretaría de Educación confirmó el cronograma de la segunda convocatoria de Becas Progresar. Las fechas, los requisitos y quiénes pueden anotarse.

Tras el fallo, la Justicia reclama que se ordene al Gobierno nacional actualizar los montos de las becas Progresar establecidas en la Ley 27.726 y se garanticen condiciones adecuadas de inscripción, difusión y acompañamiento para los y las beneficiarias.

El Gobierno ya fijó fecha para la segunda inscripción del año a las Becas Progresar.

El Gobierno confirmó una nueva etapa de inscripción a las Becas Progresar 2026 para estudiantes de distintos niveles educativos. La convocatoria es online, tiene fechas diferentes según cada línea y también rige para quienes quieren volver a postularse tras haber sido rechazados en la primera etapa.

El Gobierno estableció requisitos académicos y socioeconómicos para acceder a las Becas Progresar. Gobierno Nacional Cuándo abre la inscripción a las Becas Progresar La nueva convocatoria fue oficializada por la Secretaría de Educación mediante la Resolución 485/2026 y alcanza a las líneas Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Progresar Enfermería. Además, sigue abierta la inscripción para Progresar Trabajo.

Las fechas confirmadas son:

Progresar Obligatorio: del 10 de agosto al 4 de septiembre.

Progresar Superior: del 18 de agosto al 11 de septiembre.

Progresar Enfermería: del 18 de agosto al 11 de septiembre.

Progresar Trabajo: inscripción abierta hasta el 27 de noviembre. Para este trámite, la inscripción se realiza únicamente de manera online, por lo que no es posible completar el trámite en las oficinas de Anses.

Quiénes pueden anotarse La convocatoria está dirigida a: